След смъртта на Пригожин, Соловьов беше един от тези руски пропагандисти, които лансираха версията как украинците стоят зад случилото се.

Сега, в предването му, поредният от плеядата гости говори, че следващият убит щял да е генерал Сергей Суровикин, известен с прякора си Армагедон – англосаксонците така искали. Суровикин беше надлежно свален от поста си на зам.-командващ руската армия в Украйна, след като за няколко месеца беше и главнокомандващ. А защо сега щял да се раздели с живота си по поръчка на "англосаксонците" - логическа обосновка няма:

Окончателно: Кремъл обяви дали Пригожин е загинал (ВИДЕО и СНИМКИ)

In Solovyov's propaganda show they discussed who could be next after Prigozhin.



The outcome: the Anglo-Saxons want to kill Surovikin.



🤷‍♂️ pic.twitter.com/gDKDWMZNGe