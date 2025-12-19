Командирът на най-известните руски футболни хулигани, биещи се в Украйна, е мъртъв

Командирът на крайнодясната хулиганска бригада "Еспаньола" е напуснал този свят. Z-блогъри спекулират, че е възможно да е бил убит по време на ареста си.

Смъртта на Станислав Орлов, командир на разформированата руска доброволческа бригада "Еспаньола", беше обявена в канала в Телеграм на поделението. Той ще бъде погребан на 22 декември в Москва.

"Не можем да не отбележим, че мнозина се интересуват от причината за смъртта му, а и ние не сме по-малко заинтересовани. В момента разследващите органи установяват точната причина и място на смъртта, както и отговорните лица. Официална информация ще бъде публикувана въз основа на резултатите от разследването", се казва в изявлението.

Още: Путин готов "да обмисли" стоп на ударите по Украйна в деня, в който там се проведат президентски избори

Преди около две седмици "Царград", издание, собственост на прокремълския олигарх Константин Малофеев, публикува информация за предполагаемия арест на Орлов във връзка с незаконен трафик на оръжие. След това Z-блогърът Едгар Запашни написа, че "Стас вече го няма", но скоро изтри публикацията.

Руската неонацистката общност "Русич" твърди, че той е бил убит по време на ареста си. Според прокремълския канал Mash, Орлов е лежал в кома няколко дни. Пропагандистите не уточняват причината.

Орлов воюва в Украйна от 2014 година. През 2022 година той основава бригадата "Еспаньола", в която се сражават стотици крайнодесни руски футболни фенове. През октомври 2025 година бригадата обявява разпускането си, като някои от бойците ѝ се присъединяват към руската армия.

Stanislav "Spaniard" Orlov, commander of Russia’s notorious 88th Brigade “Española,” was reportedly shot and killed during an attempted arrest by Russian security forces. The "Española" unit is known for attracting far-right extremists and former Wagner fighters. pic.twitter.com/5iPFT5Fyya — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

Още: В Донецк вдигнаха паметник на бил се и умрял за Путин син на зам.-директор на ЦРУ