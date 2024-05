Крал Чарлз удостои сина си Уилям с висше военно звание

"Днес, в центъра на армейската авиация в Мидъл Уолъп, кралят официално предаде ролята на главнокомандващ на армейския въздушен корпус - бойната авиационна част на британската армия - на принца на Уелс", гласи съобщението в социалната мрежа Х.

Тази длъжност заемаше самият 75-годишен монарх в продължение на 32 години.

"Той наистина е много добър пилот", каза Чарлз за сина си, който е бивш летец от британските ВВС.

Двамата рядко имат общи публични прояви особено напоследък, след като му бе поставена ракова диагноза и беше принуден да ограничи изявите си. Сега монархът постепенно започва да се завръща към изпълнението на обществените си задължения.

