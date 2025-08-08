"Отпадналата необходимост" го спаси: Тодор Чобанов за античния амфитеатър в София

Попадането на античния амфитеатър на София в списъка с имоти с "отпаднала необходимост" всъщност го е спасило. Това стана ясно отд умите на заместник-министъра на културата Тодор Чобанов в сутрешния блок на Нова телевизия във връзка с античния театър на София. Това е така, защото преди 25 години имотът е бил даден на Българския енергиен холдинг (БЕХ) за строеж на офиси. След като всички ведомства, структури и държавни предприятия са призовани да съобщят кои държавни имоти не могат да използват по предназначението, за което са им дадени - БЕХ е съобщил, че се отказва от този имот.

"Отпаднала необходимост" - това е една много обща формула в правото, зад която се крие невъзможността поради археологическата ситуация да се изгражда на това място офис сграда", обясни Чобанов.

Припомняме, че темата за списъка с имоти с "отпаднала" необходимост разбуни духовете в обществото, след като се появиха съмнения, че правителството ще продава държавни имоти, сред които коминът на „Пирогов“, носове по Черноморието, части от язовири и защитени местности, части от римския амфитеатър в София (Столична община впослествие поиска да го придобие), дори имоти в природни паркове и на държавната граница. Впоследствие кабинетът спря програмата за одобрение в парламента. ОЩЕ: Боян Юруков: Правителството излъга, че спира да продава държавни имоти - часове по-късно има нови търгове (КАРТА)

Какво следва за римския амфитеатър?

"За нас е голяма радост, че БЕХ се отказаха от това намерение, защото това ни освобождава да работим за експониране на римския амфитеатър", похвали се Чобанов.

Той опроверга спекулациите, че ще се строи нещо, като отбеляза, че в момента има ясен зелен коридор за експониране на структурите в този и съседни имоти.

Заместник-министърът на културата бе категоричен, че намерение за продажбата на този имот също не е имало.

"Трябва да опровергаем спекулациите, че едва ли не имотът е вдигнат за продажба. Напротив, още когато БЕХ вдигнаха имота - ние направихме първо устно неофициално, после и официално с голямо писмо - сме поискали имотът да ни бъде прехвърлен за нашите задачи по експониране на културната ценност", добави още Чобанов. ОЩЕ: Скандалът с 4400-те държавни имота: Правителството спира продажбите - засега