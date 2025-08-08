"България има вода": Експерти обясниха защо тя не стига навсякъде

При нас глобално погледнато и дългосрочно - вода има за страната, въпросът е, че не е равномерно разпределена. За да може да се ползва - трябва да има регулиращи обеми - казано на картко язовири и съответно да не се губи. Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия доц. Петър Филков, декан на хидротехническия университет към УАСГУниверситет по архитектура строителство и геодезия. Той обърна внимание, че местата, които се захранват от язовири - проблеми с водоснабдяването нямат.

"Не казвам, че навсякъде трябва да се направят язовири", добави той и отбеляза, че не всеки язовир става за питейни нужди, тъй като има микроорганизми, водорасли, които отделят токсични вещества.

"Отделно настрана са и големите загуби, които ги има в повечето ВиК дружества, отделно и малкия отток на реките поради климатични причини", каза той.

Климътът в България става като в Гърция

Доц. Филков отбеляза, че 2025 година е четвърта поредна суха година и общо пет години от последните шест са класифицирани като сухи. "Когато човек се захранва от повърхностни или повърхностни или плитки подземни води - ресурсите се изчерпват", обясни Филков.

От своя страна Емил Гачев, ръководител на секция "Води" към Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН, коментира, че у нас климатичните условия имат тенденцията да стават все по-сухи.

"Променя се атмосферната циркулация и идва климатът на Гърция към нас", смята Гачев. Според него най-засегнатите населени места са тези, които разчитат на местни водоизточници. "Ако видим картата на селищата, които са на режим, ще видим, че те са из цялата страна", заяви Гачев.

Може ли да се къпем със солена вода?

По време на разговора бе повдигната темата дали можем да се къпем със солена вода. "Не мисля, че това е дългосрочно решение. Твърде енергоемко е", отбеляза доц. Филков. Той даде пример с Израел, където това се случва, но обясни, че там нямат вода, а имат повишаващо потребление.