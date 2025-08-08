Кристиано Роналдо вкара хеттрик за разгром на Ал Насър, Жоао Феликс му асистира (ВИДЕО)

Суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо отбеляза хеттрик при разгромната победа на Ал Насър с 4:0 над португалския Рио Аве в контрола, изиграна във Фаро. Португалецът демонстрира, че се намира в много добра форма за старта на новия сезон, а освен това оформи силен тандем със сънародника си и ново попълнение за Ал Насър Жоао Феликс, който му асистира за едно от попаденията.

Ал Насър победи Рио Аве в контрола

Мохамед Симикан откри резултата в полза на Ал Насър. В края на полувремето Роналдо отново се разписа, след като получи подаване от Феликс. В средата на второто полувреме Кристиано вкара още два гола в рамките на пет минути, като вторият бе от дузпа, а веднага след това бе заменен. До края на срещата Ал Насър не отбеляза повече попадения, нито пък отбора на Рио Аве.

След мача пък Кристиано подчерта, че решението на Феликс да премине в Ал Насър е било правилно. $За Жоао Феликс беше по-добър вариант да отиде в Саудитска Арабия, отколкото да играе в португалската лига. Той взе правилното решение", каза Роналдо.

Следващата контрола на Ал Насър е срещу испанския Алмерия на 10 август, а на 19 август е първият официален мач за новия сезон - срещу Ал Итихад за Суперкупата на Саудитска Арабия.