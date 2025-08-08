Войната в Украйна:

08 август 2025, 08:52 часа 224 прочитания 0 коментара
Цената на петрола: Невиждана от 8 седмици след раздвижването на Тръмп и Путин за Украйна

Цената и на двата основни вида петрол на световните пазари реагира доста силно на вчерашните новини, касаещи войната в Украйна и възможността най-после да има истински напредък към мир – със среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, както и с участието на президента на Украйна Володимир Зеленски.

В течащата в момента неприсъствена азиатска сесия, лекият американски суров петрол отиде под 64 долара за барел, до 63,64 долара. Поевтиняването е от 24 цента или 0,39%. Европейският сорт Brent поевтиня до 66,23 долара за барел т.е. 20 цента надолу или 0,30%.

В приключилата вече сесия на пазарите в САЩ Brent-ът поевтиня с 46 цента, до 66,43 долара за барел или спад от 0,69%. Лекият суров петрол от САЩ поевтиня до 63,88 долара за барел или 47 цента надолу т.е. 0,73%, съобщава CNBC.

Нивата са близо до най-ниската цена от 8 седмици насам след обявения от Тръмп прогрес в разговорите с Кремъл за мир в Украйна.

В САЩ резервите от горива обаче намаляха с 3 млн. барела, до 423,7 млн. барела, което е почти 4 пъти повече от очакванията. Това означава, че търсене т.е. икономическа активност има. Но в Китай вносът на суров петрол през юли се е свил с 5,4% спрямо юни, като все пак е с 11,5% по-висок на годишна база т.е. очаква се китайските рафинерии да продължат да работят на високо ниво. Саудитска Арабия увеличи цените си за доставките през септември специално за купувачите от Азия – всичко това подсказва, че е възможно пазарът да се обърне, ако няма устойчиво развитие по отношение на мира в Украйна.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
