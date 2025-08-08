Пример с "Южен поток" как се съсипва водата в България - от бивш екоминистър

Хубаво се събират, но отново липсват краткосрочни мерки, а само се говори за дългосрочни, които я се случат, я не. Например 20% от авариите по ВиК инфраструктурата представляват 80% от общите течове. Имаме над 50% загуба на вода по мрежата, на някои места са 60-70%. Не се прилага и закона – половината от подаващите вода нямат разрешително. Само 1/3 от подаващите вода имат измервателни уреди. Това заяви бившият екоминистър Борислав Сандов предвид старата като света тема с липсата на вода в България, след като в Плевенско пак са на воден режим.

Когато се правеше "Южен поток", имаше сондиране при село Крушовица (Плевенско). Не можаха да поставят тръба, направиха изкоп и унищожиха тамошния водоизточник. (Като министър) ги уволних всичките, но този водоизточник е аут. Можеш да се направи връзка, но тръгнаха да правят язовир (някога си) "Черни Осъм". Има възможност от язовира при Телиш да се докара вода, има и изградена инфраструктура – не се прави. Това каза пред БНТ друг екоминистър – Емил Димитров-Ревизоро. Той заяви, че решили „от язовира“ да се взема мръсна вода, да минава през сондажи за очистване и да се доставя. Няма да стане, подчерта Димитров.

Димитров даде и друг пример – за една нощ в язовир Камчия, по доклад, изведнъж мъртвия обем се променил рязко. Всички знаят, че там има 76 млн. кубика вода, всъщност са около 45-46 млн. „С тези хора се оказа, че аз трябваше да работя – за една нощ пълнят язовири“, възмути се бившият екоминистър.

Вода газим, жадни ходим

Сандов се съгласи, че за някои райони "вода газим, жадни ходим", но в други райони не е така. И напомни – река Дунав не я ползваме, може да я ползваме чрез кладенци в терасата на реката, които да дават чиста вода. В Източна България, при Черноморието, трябва да се мисли за обезсоляване на вода, за да има, каза бившият екоминистър, който напомни климатичните промени – валежите падат като стихии, така не се пълнят водоизточници равномерно, има големи периоди на засушаване, земеделските производители още залагат на култури, които изискват много вода, а няма, няма как да си я измислим. 320 000 души в България нямат истински достъп до вода, в 105 общини има водни режими – 10% от българите имат проблеми с безводието, каза Сандов. Той обаче заяви и друго – има проблем и с управлението на водите, не са чак толкова паднали валежите, за да се стига до фрапиращи разлики при количеството вода.

За кладенците при Дунав Димитров ги видя като решение и за водата в Плевен: "Слагаш 3 кладенеца и имаш вода за 1000 години". А Борислав Сандов се съгласи, че язовир "Черни Осъм" няма да се случи, не на последно място и за далеч по-строгото законодателство.

"Ние тук не сме народ, ние сме рая", продължи и Емил Димитров за липсата на вода и протести заради това. "6 души ли само са недоволни в Плевен? Търпят", добави той, а Сандов се съгласи, че години наред на места, където има проблеми с водата, се избират едни и същи хора, които нищо не правят. "За втора година Плевен е в положение, че може да има вода, а няма вода", обобщи Димитров как се управляват водните ресурси на България.

