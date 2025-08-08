Войната в Украйна:

ЦСКА отмъкнал Кошмара под носа на Левски

08 август 2025, 09:37 часа 516 прочитания 0 коментара
ЦСКА отмъкнал Кошмара под носа на Левски

ЦСКА обяви вчера привличането на голмайстора на Първа лига Леандро Годой. Аржентинският централен нападател пристигна в тима на Душан Керкез от състава на Берое. Новината за трансфера на офанзивния футболист бе приета с голям ентусиазъм от феновете на „армейците“, които очакват от него да поведе тима към челните места в първенството. Както е известно, „червените“ стартираха сезона по изключително слаб начин като след три изиграни кръга имат само 2 точки в актива си и заемат 11-то място във временното класиране.

От Левски отдавна следят Годой 

Днес пък стана ясно, че ЦСКА е отмъкнал Леандро Годой под носа на големия си съперник Левски. „Сините“ отдавна следяха аржентинеца, но така и не успяха да постигнат договорка с Берое за правата му. Колегите от „Тема спорт“ съобщиха, че в последните няколко дни от „Герена“ са стартирали нова офанзива за централния нападател, но в крайна сметка той е решил да облече екипа на „армейците“.

Детайлите по договора между ЦСКА и Берое 

Леандро Годой пристигна в ЦСКА срещу 700 хиляди евро. В договора между „червените“ и Берое обаче има записани различни клаузи и бонуси, които могат да вкарат още около 300 000 евро в касата на заралии. Освен това старозагорския клуб си запазва 20 процента от следваща продажба на офанзивния футболист. Леандро Годой ще играе с емблематичния номер 9 в ЦСКА.

ОЩЕ: Стана ясно кога ще пристигне новият защитник на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Берое ЦСКА Левски Първа лига Сантиаго Годой
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес