ЦСКА отмъкнал Кошмара под носа на Левски

ЦСКА обяви вчера привличането на голмайстора на Първа лига Леандро Годой. Аржентинският централен нападател пристигна в тима на Душан Керкез от състава на Берое. Новината за трансфера на офанзивния футболист бе приета с голям ентусиазъм от феновете на „армейците“, които очакват от него да поведе тима към челните места в първенството. Както е известно, „червените“ стартираха сезона по изключително слаб начин като след три изиграни кръга имат само 2 точки в актива си и заемат 11-то място във временното класиране.

От Левски отдавна следят Годой

Днес пък стана ясно, че ЦСКА е отмъкнал Леандро Годой под носа на големия си съперник Левски. „Сините“ отдавна следяха аржентинеца, но така и не успяха да постигнат договорка с Берое за правата му. Колегите от „Тема спорт“ съобщиха, че в последните няколко дни от „Герена“ са стартирали нова офанзива за централния нападател, но в крайна сметка той е решил да облече екипа на „армейците“.

Детайлите по договора между ЦСКА и Берое

Леандро Годой пристигна в ЦСКА срещу 700 хиляди евро. В договора между „червените“ и Берое обаче има записани различни клаузи и бонуси, които могат да вкарат още около 300 000 евро в касата на заралии. Освен това старозагорския клуб си запазва 20 процента от следваща продажба на офанзивния футболист. Леандро Годой ще играе с емблематичния номер 9 в ЦСКА.

