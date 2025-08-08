Вече ме е страх да шофирам в България

Лято е, август е – най-хубавото време от годината. Време за почивка, за мързел, за положителни емоции. Време за равносметка какви глупости са натворили отново и отново тези, които имат най-нисък рейтинг в България – депутатите.

Цяла седмица вече кой ли не се изказа за промените в Закона за движение по пътищата. И така и не чух нищо положително, а толкова ми се искаше. Уви – някога, но не сега.

От всичко, което беше анализирано за този закон, най-голямо впечатление ми направи становището на юристи и експерти, че при катастрофа дори да си невинен, пак може да се окажеш в затвора. Имаше дори конкретни примери – и то от адвокат, който за малко се е разминал с вероятността да се окаже без вина виновен. Забравете всички вицове за адвокати и прочетете, защото може да се случи на всеки – Още: Властта да строи нови затвори за шофьори: Абсурди с новия Закон за движение по пътищата

При шофирането има едно основно правило – трябва да си фокусиран и постоянно да мислиш изпреварващо. Дали онова дете там на 30 метра напред ще скочи на платното без да гледа или ще продължи да си ходи на тротоара? Дали онзи младеж ще хукне да пресича бегом, за да не изпусне трамвая и няма да гледа дали е светнало червено за пешеходци или не? Дали този в лявото платно ще реши да прави десен завой, защото сега се е сетил, че иначе ще си пропусне пресечката? Всичко това са ситуации, случващи се на всеки шофьор всеки ден. И правилните решения в тях са разликата между обикновения делник/празник и ден на трагедия, който на никого не пожелавам да се случва – никога!

За да вземаш правилни решения на пътя, трябва да си спокоен. Ясно е, че ежедневието ни предлага достатъчно стрес – но когато и законът налага стрес, който не е логически издържан, а е недомислица до недомислица, тогава вече няма как да си спокоен. Няма как – всеки следващ ден разни индивиди, чиито глави кънтят на кухо, да ни съсипват живота. И е повече от отчайващо този живот да преминава в постоянна борба да се посочват и евентуално поправят малоумни грешки, които просто изобщо не бива да съществуват.

Срамно е, господа и госпожи депутати. По-добре някой бандитски закон да поограбите нещо да съотворите, отколкото глупашки. За корупция трябва поне мъничко акъл, капчица – а наличието на акъл предполага възможност и нещо умно да се измисли понякога. Но добре знам, че няма смисъл да ви се говори - ако имаше, нямаше да има нужда да е толкова често – Още: Нови ограничения, нови глоби: В сила са промените в Закона за движение по пътищата

Смяна и промяна трябва - от плажа поне не можем ли да поизмислим как да стане?

Автор: Ивайло Ачев