Оставката на Румен Радев:

Гилейн Максуел отказа да свидетелства пред Конгреса по делото "Епстийн"

10 февруари 2026, 1:40 часа 227 прочитания 0 коментара
Гилейн Максуел отказа да свидетелства пред Конгреса по делото "Епстийн"

Съучастничката на Джефри Епстийн Гилейн Максуел отказа да отговаря на въпроси на комисия на Конгреса на САЩ. Тя се позова на законното си право да не се самоуличава.

Още: Разкритие: ФБР не открива трафик на жени за секс с влиятелни мъже по случая "Епстийн"

Максуел изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Тя е е единственият човек, осъден за престъпление във връзка със скандалния финансист. Бившата британска светска личност е готова да свидетелства, само ако предварително получи помилване от президента Доналд Тръмп.

Още: Новите досиета "Епстийн": Най-скандалните истории и имена (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Американски конгрес изслушване Джефри Епстийн Досиетата Епстийн Гилейн Максуел
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес