Лавров: Русия няма за какво да общува с ЕС. САЩ ги поставиха на място

Европа имаше много шансове да участва в уреждането на украинския конфликт, но тя игнорира всички тях. Русия няма защо да общува с настоящото европейско ръководство. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за иранската държавна компания за радио и телевизия.

"Американците се опитват да разберат ситуацията. Последните контакти с тях дават надежда, че те започват да разбират по-добре нашата позиция", заяви Лавров, цитиран от ТАСС.

Той коментира и новата стратегия за национална сигурност на САЩ, която бе публикувана преди десетина дни. По думите му целта на тази стратегия е "да постави Европа на мястото ѝ и да не ѝ позволява да налага своите либерални правила".

Още: България ще иска пари от ЕС заради руската заплаха

Той добави, че в новата си стратегия за национална сигурност САЩ казват на Европа: "Занимавайте се с вашите дела и не разчитайте, че САЩ ще подкрепят постоянно вашите авантюри, ние имаме по-важни дела – преди всичко Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион".

В интервюто си Лавров се спря и на методите на конкуренция, които според него правителството на Доналд Тръмп прилага. Санкциите на САЩ срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" се обясняват единствено с желанието "да се потиснат конкурентите с нечестни методи", каза още Лавров.

ЕС и САЩ готови с гаранциите за сигурност на Украйна: Ето какво предлагат

Потискането на конкурентите с митнически тарифи от 100% или 500% противоречи на глобализацията, към която САЩ призоваваха Русия след Втората световна война, продължи Лавров. "Когато се налагат санкции, като се обявява директно, че причината са политическите позиции на дадена страна или даден човек, това дори не е неравенство, а незачитане на човешките права. Това е диктат", каза руският дипломат.

Официално: Европейският съюз одобри нови санкции срещу Русия