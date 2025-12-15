ЕС и САЩ готови с гаранциите за сигурност на Украйна: Ето какво предлагат

Европа е представила план за осигуряване на сигурността на Украйна. Новината идва в момент, в който украинското ръководство и европейските лидери продължават разговорите в Берлин. По-рано Володимир Зеленски проведе среща с американски представители.

Планът на ЕС включва основно 6 ключови точки:

Постоянна военна подкрепа за Украйна. Съгласно тази точка, въоръжените сили на Украйна трябва да останат до 800 000 души в мирно време, за да се отблъсква агресия и да се защитава територията на страната.

„Многонационална сила на Украйна“ под европейско ръководство. Ще бъде формирана в рамките на Коалицията на желаещите с подкрепа от САЩ – насочена към възстановяване на ВСУ, защита на въздушното пространство и морската сигурност, с възможни операции в Украйна.

Механизъм за наблюдение на примирието. Ръководено от САЩ наблюдение с международно участие – за ранно предупреждане за атаки, регистриране на нарушения и реагиране на тях.

Правно обвързващи гаранции за сигурност. В случай на нова атака – задължение да се реагира с военни, разузнавателни, икономически и дипломатически мерки.

Инвестиции във възстановяването на Украйна. Финансиране за възстановяване, търговски споразумения и компенсации за щети от Москва. За тази цел руските активи в ЕС остават замразени.

Подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС.

Подкрепата от Германия

Германия ще задълбочи ангажимента си към отбраната на Украйна чрез съвместни предприятия, по-нататъшна пазарна интеграция и възможни федерални инвестиционни гаранции. Това ще стане в рамките на план от 10 точки, представен в понеделник по време на посещението на президента Володимир Зеленски в Берлин. Европейските лидери се опитват да изпратят послание до Доналд Тръмп, че континентът подкрепя Украйна, тъй като американският президент се опитва да ускори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, която продължава вече почти четири години, пише Ройтерс.

„Силна украинска отбранителна промишленост е от решаващо значение за защитата срещу агресивната война на Русия и е важен елемент от гаранциите за сигурност, които да възпрат бъдещи руски агресии“, се казва в документа, споделен по време на посещението на Зеленски в Берлин в рамките на продължаващите мирни преговори с американските пратеници в понеделник.

Двете страни ще си сътрудничат по-тясно в областта на отбранителните изследвания, съвместните предприятия и обществените поръчки, като Германия, най-големият поддръжник на Украйна в Европа, ще проучи възможността за използване на федерални инвестиционни гаранции, според изявление. Също така ще бъде разгледана съвместната доставка на украинско оборудване за отбрана за защита на въздушното пространство на НАТО в рамките на Европейската инициатива за въздушна защита, по-специално дронове за прехват.

Съгласно плана, двете министерства на отбраната ще провеждат редовни консултации на високо равнище, а в Берлин ще бъде създаден офис за връзка с украинската отбранителна промишленост, Ukraine Freedom House, с цел укрепване на връзките в сектора. Германия ще увеличи и присъствието на военните си аташета в Киев и ще засили обмена на експерти, се посочва в изявлението.

Германия и Украйна ще предприемат и всеобхватни мерки за предотвратяване на корупцията, се посочва в изявлението, като се отчитат западните опасения относно най-големия корупционен скандал в Киев по време на войната, който доведе до оставката на двама министри и шефа на кабинета на Зеленски.

Американските гаранции за сигурност

Съединените щати са предложили гаранции за сигурност на Украйна по време на преговорите в Берлин. Вашингтон обещава да защитава Украйна от всякакви бъдещи атаки от страна на Русия. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава това, позовавайки се на изявления на американски официални лица. Съединените щати предложиха да подкрепят европейските гаранции за сигурност за Украйна и да потърсят подкрепа от Сената за тази роля. Съединените щати обаче все още не са обявили публично това обещание. Авторите на статията обаче отбелязват, че руската страна вероятно ще се противопостави на подобно предложение.

Представители на САЩ, Украйна и Европа заявиха, че е постигнат напредък в окончателните преговори. Въпреки това, остава една пречка за подписването на мирно споразумение, свързана с териториалния въпрос. Има съмнения дали Москва ще се съгласи на каквото и да е споразумение, което я принуждава да направи компромис по отношение на територията, и дали ще се противопостави именно на онези гаранции за сигурност за Украйна, които биха задоволили Киев.

Според неназовани официални лица, потенциалните гаранции за сигурност „биха включвали наблюдение, проверка и преодоляване на конфликти, както и определяне на ролята на САЩ в случай на нарушаване от страна на Русия на мирното споразумение и възобновяване на атаката си срещу Украйна“. Те също така биха предоставили на Украйна оръжия за възпиране на руските сили. Длъжностни лица не разкриха подробности за ролята на САЩ, но повториха, че Вашингтон няма да изпрати сухопътни войски.

През август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да разположат своите военновъздушни сили в подкрепа на европейските войски в Украйна. Европа твърди, че Вашингтон е готов да предостави и ресурси като разузнавателна и логистична подкрепа. „Американски представители заявиха, че гаранциите, посочени в проектодокумента, изготвен от американските, европейските и украинските военни, ще бъдат подобни на тези в член 5 на НАТО, който се отнася до колективната отбрана“, добавят авторите на статията.

Длъжностни лица казват, че Тръмп е „готов да одобри пакета за сигурност“, но предупреди, че предложението „няма да остане на масата за обсъждане завинаги“. Журналистите смятат, че това е сигнал към Киев за необходимостта от бързо разрешаване на проблемите, които спъват споразумението. Поддръжниците на Тръмп, по-специално републиканският сенатор Линдзи Греъм, призовават Белия дом да внесе пакета от гаранции за сигурност за Украйна за гласуване в Сената. „Мисля, че ако постигнете споразумение за сигурност, което Украйна може да подкрепи, което предотвратява трето нашествие и е част от мирно споразумение, ще получите много гласове в Сената. Ако Украйна е „за“, Европа е „за“, мисля, че ще получите подкрепата на мнозинството от демократите. А ако Тръмп е „за“, ще получите подкрепата на мнозинството от републиканците“, обяви Греъм.

Същевременно сенаторът подчерта, че гласуването не е задължително да превърне гаранциите за сигурност в споразумение с Украйна. „Това ще бъде благословия от Конгреса, която е със законов характер и ще надживее Тръмп“, заяви политикът.