12 ноември 2025, 06:43 часа 197 прочитания 0 коментара
Лондон удря руския износ на втечнен природен газ

Великобритания планира да забрани на компании да предоставят услуги като доставка и застраховки при износ на руски втечнен природен газ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това е поредният опит на Лондон да помогне на Украйна във войната ѝ срещу Русия, опитвайки се да задуши приходите на Кремъл.

Нова санкционна мярка

През октомври Европейският съюз одобри нови санкции срещу Русия, които забраняват вноса на руски втечнен природен газ след 1 януари 2027 г., а Великобритания и САЩ насочиха мерките си към двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт".

Британското правителство заяви, че иска да отиде по-далеч, като прекъсне достъпа на Русия до компании, които предоставят услуги за износ на втечнен природен газ.

"Забраната ще бъде въведена поетапно през 2026 г. в синхрон с нашите европейски партньори", се казва в изявление на британското външно министерство преди срещата на външните министри на Г-7 в Канада.

Великобритания също така обяви 13 млн. лири финансиране за подпомагане на възстановяването на енергийния сектор на Украйна и предоставяне на подкрепа на украинците, най-засегнати от загубата на отопление и електричество.

