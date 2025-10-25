Великобритания предупреди Путин: Наблюдаваме те

Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че броят на руските кораби, заплашващи Обединеното кралство, се е увеличил с 30%. Това показва увеличаване на "руската агресия по всички направления", което засяга цяла Европа, а не само Украйна, категоричен бе той, цитиран от BBC.

Кралските военновъздушни сили и Кралският флот засилват наблюдението на Северния Атлантик, където руските подводници са най-активни, стана ясно още от изявлението му. Самолетите изпълняват мисии почти ежедневно, понякога денонощно, често с подкрепата на други съюзници от НАТО.

Журналисти от BBC са придружили британския министър на отбраната, както и германския му колега Борис Писториус на борда на новия разузнавателен самолет P-8 по време на една такава мисия.

"Русия ни предизвиква, тества ни, наблюдава ни. Но тези самолети ни позволяват да кажем на Путин: ние ви наблюдаваме, ние преследваме вашите подводници", предупреди Хийли. Той добавя, че руската подводна активност в Северния Атлантик сега се е върнала на същите нива като от ерата на Студената война, съобщи медията.

Германски военни са се обучавали заедно с британските си колеги и съвместно с тях участват в мисия за наблюдение на руските военни кораби.

"Северният Атлантик е от решаващо значение и е заплашен от руски ядрени подводници", заяви Борис Писториус.

Присъствието на германския министър на отбраната подчертава задълбочаващите се отбранителни отношения с Обединеното кралство. Налице е много по-тясно сътрудничество след подписването на Споразумението за отбрана "Тринити Хаус" миналата година.

Германия вече инвестира във Великобритания за изграждане на нови танкове и бронирани машини за британската армия. По време на сегашното посещение Писториус обяви, че Германия ще закупи произведени във Великобритания торпеда Sting Ray за своите самолети P-8. Двете страни също така обещават да работят заедно в областта на киберсигурността.

