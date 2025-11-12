Германия с допълнителна помощт за Украйна преди зимата

Предвид продължаващите руски атаки срещу инфраструктурата на Украйна, Германия ще изпрати допълнителни 40 млн. евро зимна помощ на Украйна. Това съобщи външният министър на Федералната република Йохан Вадефул, пише ДПА, цитирана от БТА. "Помагаме да се поддържат топли и осветени домовете и да се гарантира, че Русия няма да успее да сломи морала на защитаващите родината си със своите целенасочени терористични атаки срещу цивилните газови доставки и отопление", заяви Вадефул по време на среща на външните министри на Г-7 в Канада.

ОЩЕ: Потвърждение: Германия увеличава сериозно парите за военна помощ за Украйна

За какво ще се използват средствата?

Парите ще бъдат използвани за хуманитарни мерки, като ремонт на отоплителни системи и повредени къщи, както и ца доставка на генератори, одеяла и хигиенни продукти.

Народът на Украйна е изправен пред четвъртата си зима на война, като температурите често падат до минус 20 градуса.

Според Агенцията на ООН за бежанците над 12 млн. души в страната се нуждаят от помощ. Агенцията в момента подкрепя почти 400 000 души с финансови средства, отоплителни уреди, генератори и устройства за съхранение на енергия.

ОЩЕ: Германия увеличава драстично помощта си за Украйна, сумата е огромна

Германия е един от най-важните поддръжници на Украйна, но поради съкращения в бюджета на Министерството на външните работи, хуманитарната помощ за страната тази година е намаляла. През 2024 г. приносът на Германия е бил над 400 милиона евро, но тази година е намален повече от двойно.