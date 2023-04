Медицински хеликоптер се разби в Русия, пилотът е загинал (ВИДЕО)

По първоначална информация това е станало на връщане в базата след като безопасно са били доставени пациент и медицински екип в кардиоцентъра на града от един от отдалечените райони на региона. Състоянието на превозения пациент е стабилно.

Заглавната снимка е илюстративна.

Air ambulance helicopter crashed near #Volgograd.



The 56-year-old pilot died on the spot. There were no passengers on board of the helicopter. pic.twitter.com/ddG48an3RJ