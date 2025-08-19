Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Мелони: Конфликтът в Украйна навлезе в нова фаза

19 август 2025, 15:29 часа 302 прочитания 0 коментара
Мелони: Конфликтът в Украйна навлезе в нова фаза

Започна нова фаза в конфликта в Украйна три години след руската инвазия. Това каза италианският премиер Джорджа Мелони след срещите във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейски лидери, предаде АНСА. "Днес започва нова фаза след три години - благодарение на Тръмп и на патовата ситуация на място. Ще обсъдим гаранциите за сигурността, за да сме сигурни, че подобно нещо няма да се повтори", каза Мелони по време на разговорите в Белия дом.

Според италианския външен министър Антонио Таяни, най-доброто място за провеждане на срещата Зеленски–Путин е Женева.

"Италия подкрепя провеждането на разговорите в Женева, защото Швейцария винаги е работила за изграждането на мира. Рим също би бил идеално място, желано от американците, украинците и други, но съществува проблемът с Международния наказателен съд (издадената заповед за ареста на Путин за военни престъпления), така че това би било по-сложно. Смятам, че Женева е най-подходящото място", обясни Таяни.

Още: Гаранции за сигурност за Украйна: Посланията на евролидерите при Тръмп (ВИДЕО)

Разговорите в Белия дом показаха и колко високо Тръмп цени Мелони, с която американският президент поддържа много приятелски отношения, отбелязва италианската агенция. Тръмп нарече Мелони "велик лидер и вдъхновение за мнозина". "Въпреки че е млада, тя управлява сравнително продължително Италия - страна, в която премиерите обикновено не се задържат дълго. И ще управлява още дълго", добави американският президент.

Мелони е във Вашингтон за обяд в Белия дом с европейските лидери

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп война Украйна Джорджа Мелони информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес