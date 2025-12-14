Спорт:

Предотвратена е терористична атака срещу коледен базар, има арестувани

14 декември 2025, 09:56 часа 800 прочитания 1 коментар
Предотвратиха ислямистка терористична атака в Германия. Германските власти съобщиха, че са арестували петима мъже по подозрение за участие в ислямистки заговор за врязване на превозно средство сред тълпа от хора на коледен базар.

Египтянин, трима мароканци и сириец са били задържани във връзка с плана за атаката в южната провинция Бавария, съобщиха в изявление от местната полиция и прокуратура. 56-годишният египтянин призовал в джамия за нападение на базар в района Динголфинг-Ландау "с използване на превозно средство, за да бъдат убити или ранени възможно най-много хора".

Мароканците, на възраст 30, 28 и 22 години, след това се съгласили да извършат атаката, докато сириецът, на 37 години, ги насърчавал. Разследващите подозират ислямистки мотив. Всички заподозрени са в ареста.

Германските власти са в повишена готовност за атаки срещу коледни базари след като миналата година при нападение с автомобил на базар в град Магдебург загинаха шестима души и стотици бяха ранени, припомня БНР.

Спасиана Кирилова
