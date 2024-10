Харковска област обяви задължителна евакуация в четири общини (ВИДЕО)

Украинската Харковска област обяви днес задължителна евакуация на всички жители от четири окръга в Купянски район, включително от град Купянск. Това става ясно от изявление на началника на харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

Mandatory evacuation is announced from Kupyansk and surrounding areas due to a worsening military situation and constant shelling, says local administration. Russian forces have moved closer to the Oskil River. pic.twitter.com/iiNNw4zr3l

Обявена е също така и принудителна евакуация на семейства с деца от окръг Борова. Наред с Купянски район ще бъдат евакуирани също и жители от общините Киндрашивка, Куриловка и Петропавловка. Според Синегубов около 4000 жители остават на левия бряг на река Оскол в Купянски район на Харковска област. Според информации от фронта, руските части са едва на около 4 километра от най-близките украински селища.

‼️ The authorities have announced the mandatory evacuation of all civilians from Kupiansk - head of the Kharkiv OVA Sinegubov



“In addition to the Kupiansk city community, people will be evacuated from Kondrashevska, Kurilivska and Petropavlivska communities, as well as Borivska… pic.twitter.com/BBumD3k2uB