Мощна руска атака: Украйна е свалила десетки ракети и дронове през нощта (СНИМКИ)

Припомняме, че през изминалата нощ столицата Киев стана обект на най-масовия руски обстрел от няколко месеца насам.

28 ракети с въздушно базиране от типа X-101/X-555/X-55 са били изстреляни от 11 стратегически самолета Ту-95МС от района на Каспийско море и град Енгелс на река Волга.

16 безпилотни летателни апарата от типа "Шахед-136/131" иранско производство са полетели към Украйна от южно и северно направление (Приморско-Ахтарск, Курск).

"Противовъздушната отбрана работеше по маршрута за проследяване на ракети и дронове в редица региони на Украйна. В отразяването на въздушния удар участват зенитно-ракетни войски, изтребители, мобилни огневи групи и други средства за нападение", гласи съобщението на ВВС на Украйна.

"Силите и средствата за противовъздушна отбрана на ВВС на Украйна унищожиха 43 въздушни цели на територията на Киевска, Черкаска, Одеска и Николаевска област", се казва в изявлението.

Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи за две жертви и двама ранени при атаката срещу Киев. Отломки от свалена ракета са паднали на покрив на сграда в района на Дарница.

В Бучански и Фастовски район на Киевска област пожарникари са гасили огън в къщи и ниви.

В Киевска област отломки от ракета са повредили къщи и гробищен парк. Там няма жертви.

❗️In the #Kyiv region, fragments of a #Russian rocket damaged private houses and a cemetery.



There are no casualties in the region. Rescuers and police are working on the ground. pic.twitter.com/6B0VzgWqfv