Надлъгване за украинската контраофанзива, нов голям руски ракетен обстрел в Украйна (ВИДЕО)

Подготвяме се за нови неща през май или юни – това заяви украинският президент Володимир Зеленски, а думите му бяха на практика повторени като смисъл от зам.-министъра на отбраната на Украйна Володимир Хаврилов. Няма да се изненадам, ако нещо стане през май или юни, но и така руското командване и армия са в паника, каза той. Именно на това "надлъгване" обръща внимание в дневния си обзор ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Все по-често се коментира и времето в Украйна - подобно е на това в България, няма все още голямо затопляне и стабилно изсъхване на земята, което пречи на маневри с тежка военна техника.

Тези думи идват на фона на нова нощ на сериозни руски ракетни удари. Според информация на украинския генщаб, през изминалата нощ по Украйна са изстреляни 30 ракети, направени са общо 61 въздушни удара. Украинските ВВС съобщават за 23 свалени крилати ракети от 25 изстреляни такива. 17 от тях са модели Х-101/Х-555, изстреляни от руски самолети Ту-95 от района на Каспийско море, тоест от руска територия. Останалите изстреляни ракети са "Калибър". Само в Централна Украйна, по региона на Киев, са свалени 15 ракети. Всичко това идва на фона на руска атака с десетки дронове и 16 ракети отпреди денонощие: Мощни взривове в Одеса, Киев и Чернигов в Украйна (ВИДЕО)

(КАРТА) Що се отнася до военните действия на фронта, изглежда сякаш ЧВК Вагнер усилват натиска, за да успеят да превземат изцяло Бахмут през днешния 9 май. Остават още 2,36 квадратни километра, обяви руският олигарх Евгений Пригожин, обаче дали е така визуално потвърждение и геолокализирани кадри няма. Каква е цената за предполагаемия напредък на "Вагнер" - вижте долното видео. Свързваният с финансиране от Пригожин руски телеграм канал "Рибар" говори, че боевете вървят "метър по метър" - нито в украински, нито в руски източници обаче има нещо особено като описание и постижения за Бахмут за последното денонощие.

Prigozhin opened a monument to the dead invaders from the "Wagner" PMC in Yekaterinburg. pic.twitter.com/jiGVq8mfIq — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2023

A Wagner PMC machine gun hidden in a high-rise building in Bakhmut was taken out by servicemen of the 8th SSO regiment. pic.twitter.com/09gRqGvHUj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2023

The fight in Bakhmut trough the eyes of Wagner PMC forces. Since yesterday, Russian attacks have increased again. pic.twitter.com/LIJJdqenlJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2023

Като цяло на фронта в Украйна вчера има лек спад на руския натиск – 42 отблъснати руски пехотни атаки, след като предишните два дни бяха по 50-55. По фланговете при Бахмут няма цялостен руски пробив, пътищата от Хромово и Ивановско все още се контролират в достатъчна степен за логистична подкрепа от украинската армия – даже украинците говорят за успешна контраатака, без да уточняват къде, но изглежда е на север, към Сако и Ванцети (КАРТА).

Commander from the TERRA unit 'Abdulla' reports that Ukrainian Forces carried out a local offensive operation near Bakhmut and free'd up 1 kilometer of land. It is unknown where exactly, although yesterday information emerged that it could be around the O0506 near Khromove. pic.twitter.com/VECLGLbwYs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2023

Извън Бахмут, най-горещо си остава в Маринка, на 27 километра югозападно от Авдеевка. Остава обаче впечатлението за все по-позиционни боеве и дори липса на руски пехотни атаки на места, като най-интензивни са артилерийските дуели.

