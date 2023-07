Не по територията на Русия: Петте обещания, които даде Киев за използването на касетъчните бомби

„По отношение на касетъчните боеприпаси имаме 5 ключови принципа, към които ще се придържаме и които сме съобщили ясно на всички наши партньори, включително Съединените щати. Аз лично още преди много време писмено информирах нашите американски партньори за тези пет принципа", пише Резников.

От думите на Резников става ясно, че принципите са следните:

Резников отбелязва и че, Русия използва безразборно касетъчни боеприпаси още от първия ден на войната като например през февруари-март 2022 г. вторият по големина украински град Харков с над 1 милион души население бе безмилостно бомбардиран от руските сили с касетъчни боеприпаси.

We welcome the decision of the US to provide Ukraine with the new liberation weapons that will significantly help us to de-occupy our territories while saving the lives of the Ukrainian soldiers.



Under Article 51 of the UN Charter Ukraine has a universal internationally…