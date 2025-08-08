Додик отива в историята: ЕК призова за избори в Република Сръбска

Европейската комисия е призовала властите в Босна и Херцеговина, включително институциите на Република Сръбска да уважат окончателното решение на босненския съд и решението на Централната избирателна комисия на страната, което лиши Милорад Додик от мандата му като президент на Република Сръбска. Европейската комисия е призовала там да се насрочат президентски избори, съобщава македонската медия "Журнал", позовавайки се на информация в регионалните медии.

Ето каква е причината за призива

Европейската комисия всъщност отговаря на въпрос относно отказа на властите на Република Сръбска да приемат решението на избирателния орган на страната относно Додик и обявленията им, че няма да го приложат. ОЩЕ: Президентският мандат на Милорад Додик е отнет

„След окончателната присъда на Съда на Босна и Херцеговина, Централната избирателна комисия реши на 6 август да прекрати мандата на Милорад Додик като президент на Република Сръбска. В съответствие с Избирателния закон на Босна и Херцеговина е необходимо да се организират предсрочни избори“, посочва Европейската комисия.

В отговора се посочва още, че ЕС призовава всички съответни институции и политически партии да осигурят бързото и организирано провеждане на президентските избори в Република Сръбска, при пълно зачитане на суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред на Босна и Херцеговина.

Додик иска референдум

Позицията на Европейската комисия идва на фона на идеята на сръбския лидер Милорад Додик да свика референдум с въпроса да остане ли президент в Република Сръбска или не. ОЩЕ: Додик не пуска кокала: Свиква референдум дали да остане президент