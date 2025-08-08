Какво ще прави при земетресение? Скопие може да остане без сеизмологични станции

Ако средствата не бъдат осигурени навреме, южната ни съседка Северна Македония може да остане без оборудване за 13 сеизмологични станции, които да следят сеизмичната активност в страната през следващата година. Международният проект „AdriaArray“ приключва през март, което означава, че се очаква германското правителство да изтегли инструментите от сеизмологичните станции в Северна Македония, алармира клонът на немското издание "Дойче Веле" в югозападната ни съседка.

Като част от проекта на организацията ORFEUS (Обсерватории и изследователски съоръжения за европейска сеизмология), чиято мисия е да популяризира сеизмологията в Евро-средиземноморската зона, от 2023 г. насам са инсталирани 13 временни сеизмологични станции , чрез които се наблюдава сеизмичната активност на територията на страната и в граничните райони, както и сеизмичността на цялата планета.

„Този въпрос е актуален и много важен, защото сме земетръсна зона. Германското правителство ще изтегли инструментите си, защото проектът приключва“, каза министърът на образованието Весна Яневска на пресконференция в Скопие.

ORFEUS ще напусне Македония през март, за да продължи проекта в други страни, което излага обсерваторията на риск от затваряне на всичките 13 станции, тъй като те ще останат с остарели инструменти. Те се нуждаят от нов лицензиран софтуер, ново компютърно оборудване и сеизмометри, т.е. поне десет сеизмологични станции за наблюдение на подземните дейности в реално време.

Действията на Скопие

Министърът на образованието очаква да бъде одобрен проект, който ще осигури средства за закупуване на инструменти за Сеизмологичната обсерватория, а след това ще реши проблема, пред който е изправена тази институция.

Тя съобщи, че Сеизмологичната обсерватория е кандидатствала за нов проект и има големи перспективи да го спечели. „Това ще осигури част от средствата за закупуване на определен брой инструменти. Ако това е така, не мога да предугаждам, но се надявам, че ще е така, малко по малко ще обхванем нещо, а след това ще продължим да решаваме проблема, който смятам за неотложен и много важен", каза министърът.