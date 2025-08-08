Войната в Украйна:

Пуснаха влаковете между Пловдив и Белозем след катастрофата между товарен влак и камион

08 август 2025, 19:50 часа 411 прочитания 0 коментара
Пуснаха влаковете между Пловдив и Белозем след катастрофата между товарен влак и камион

В 17:12 часа е възстановено движението на влаковете в междугарието Маноле – Белозем, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). В обедните часове тежкотоварен камион се блъсна в товарен влак.

Още: Двама ранени, след като влак блъсна кола на жп прелез

По първоначални данни, 46-годишният водач на тежкотоварен автомобил "Форд" не се е съобразил със светлинния сигнал на прелез без бариери и се е ударил странично в товарен влак. На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона. Той е откаран в болница за допълнителни прегледи, предаде БТА.

Още: Влак блъсна автомобил в Сърбия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Влакове инцидент жп прелез
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес