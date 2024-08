Не само Крим: Руски прогнози за плана за нова украинска контраофанзива (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна има нов план за десант през река Днепър и атака на Крим – "много по-смел, но и честно казано самоубийствен". Това твърди популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар".

Темата за възможна украинска операция срещу Крим вече е доста сериозна за руските военно-пропагандни телеграм канали и не само за тях. Знаков момент обаче е и погледът на "Рибар" - защото каналът де факто е "алтернативния глас" на руското военно министерство. Той е поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, който е награждаван лично от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин: Украйна ще ни нападне, НАТО им помага: Страхът на руския губернатор на Херсон (ОБЗОР – ВИДЕО)

Както и други източници преди него, каналът твърди, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) струпват хора и техника в Одеса (стотици лодки, катери и дронове). "Рибар" посочва, че украинците планират комбинирана атака с дронове и десант срещу Крим, както и атаки с десантни групи евентуално срещу линията Железно пристанище – Лазурно – Скадовск в Херсонска област. Но каналът обръща внимание на следното – за този план вече говорят всички т.е. той не е секретн. Затова и украинското командване вероятно няма да го задейства, докато всички са нащрек – ще поизчака и ударът ще бъде нанесен, когато руската армия се е отпуснала, смята "Рибар" и предупреждава: "Като се вземат предвид проблемите на руската армия в Херсонска област и в случай на съчетаване на украинската операция с настъпление в Запорожка област, ситуацията може да придобие много по-застрашителен характер. Именно на това залага украинското командване".

Припомняме, че вече има достоверни данни за изтегляне на руски части именно от Херсонска и Запорожка област в помощ на Курск, предимно руски морски пехотинци и десантчици от руските ВВС: САЩ се мотаят да подкрепят официално операция "Курск" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Курска област - ситуацията

Най-голямата руска атака с ракети и дронове срещу Украйна не повлия по никакъв начин на военните действия на фронта – както в самата Украйна, така и в Курска област: Най-голямата руска атака с ракети и дронове срещу Украйна: Числата (ВИДЕО)

Куриозен случай – с апломб милиции на т.нар. ДНР (Донецка народна република) обявиха, че върнали обратно село Нижная Паровая в Курска област. (Не)значителната подробност – Украйна никога не е твърдяла, че го е завземала (КАРТА), което и "Рибар" отбелязва.

"Arbat" Battalion of the 15th "Pyatnashka" Brigade and the

1427th TMRR (в/ч 95367), 11th AC claims to have liberated the village of Nizhnyaya Parovaya.

(though AFU never captured that)https://t.co/NHIdc4fzjv pic.twitter.com/ZvtagpNtTw — imi (m) (@moklasen) August 26, 2024

За сметка на това, на западния фланг (Кореневски район) ВСУ вече има позиции западно от село Бяхово т.е. самото село вероятно е в украински ръце – това е районът на Снагост. "Рибар" признава, че в района на самото Коренево още едно село е в украински ръце – Матвеевка. Продължават и боевете в района на Борки и Спално.

Snagost' axis - Kursk region



In addition to previous information by Russian sources, stating that the AFU has presence in Byakhovo and its surroundings, new geolocated footage confirms that the AFU is already operating west of it. Therefore we declare Byakhovo AFU controlled. pic.twitter.com/g8r6bMvgBr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На фона на масираната руска атака с ракети и дронове, Украйна се похвали с успешен удар с HIMARS на полигон с руски войници. Кадрите показват, че жертвите са много - обстрелът е направен със смъртоносните касетъчни боеприпаси:

HIMARS struck a Russian training ground on the eastern front, reportedly with two M30A1 rockets. Tungsten rain. pic.twitter.com/0LWiHk1uA2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2024

Руският натиск на фронта в Украйна става все по-голям – цели 170 бойни сблъсъка на 26 август, което е рекорд за 24 часа. Това е с 24 повече на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление е все така най-горещо – 60 руски пехотни атаки са отбити за последното денонощие, твърди украинският генщаб. Дори от официалната информация, която в такива случаи много рядко разкрива пълната картина, личи, че руските части опитват да напредват във възможно най-голям периметър.

Докато отчита руски напредък в почти всяко село на сегашната линия на боеве в Покровското направление, украинският телеграм канал Deep State изрично предупреждава, че "това, което се случи с Новогродовка и това, което ще се случи със Селидово" следва да бъде не само на вниманието на украинското общество, но и съответните органи да се задействат. Каналът има предвид липсата на укрепени позиции и съпротива на изгодни за това места – а каква роля имат те за Покровското направление, припомнете си: Очите на страха са големи: Малка украинска атака в Брянск – голям руски шум (ОБЗОР – ВИДЕО)

Много е противоречива е информацията за успехи на руската армия в Кураховското направление, признава "Рибар" - на фона на 18 руски пехотни атаки по украински данни. Признанието е на фона на поредната порция видеокадри за отбита руска атака и поне две горящи бронирани машини след опита. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке твърди, че руснаците са заели южните част на Константиновка (КАРТА). Но показателно е, че руснаците вече опитат да напреднат и от юг, през участъка от фронта "Времеевски" - 22 руски пехотни атаки там, явно с цел Угледар:

The 46th Separate Air Assault Brigade repelled an enemy assault on their positions, destroying both equipment and personnel inside the Russian vehicles. Two MT-LBs filled with infantry were completely burned. pic.twitter.com/04wSaZ19Jm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2024

Лиманското и Купянското направление също са места с много боеве – 20 и 16 руски пехотни атаки съответно на 26 август. В северната част на Харковска област обаче буквално има затишие – ясно е, че руски части, ангажирани там, се изтеглят да се бият в Курска област. Украинското командване за Харковска област обаче очаква руски опит да бъдат освободени блокираните в химичния (агрегатния) завод във Вовчанск руските части:

Според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), има поне 250 руски военни и паравоенни обекта на руска територия, които са в обсега на американските ракети ATACMS – но САЩ не позволяват нанасяне на удари с тях извън ограничена територия в Белгородска област (до 100 км от границата). Друг акцент за ISW – дали Беларус ще нападне Украйна. Оценката е, че дори това да се случи, ще е ограничена операция и че целта на заплахите на Александър Лукашенко е да отклони украински сили заради украинската инвазия в Курска област – защото беларуската армия няма достатъчно професионални войници, за да попълни частите си като състав (с професионални военни попълването е на 30-40 процента от необходимото) и трябва мобилизация на наборници, а такава не е обявена. Отделно – влизане във войната ще значи риск за режима на Лукашенко от вътрешен бунт, а и самият Лукашенко се мъчи да запази известна независимост от Путин: Киев: Беларус струпва войници по общата ни граница

За капак - започва 10-ти ден, откакто украинска атака с дронове порази руското петролно депо "Кавказ", намиращо се в Пролетарск, Ростовска област. Пожарът все така гори:

The ninth day of the burning of the Rosreservoir oil depot in Proletarsk, Rostov Oblast. Little has changed. pic.twitter.com/IH0rP7Psmq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2024