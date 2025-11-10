Не само над летища и военни бази: дронове прелетяха и над АЕЦ в Белгия

В неделя, 9 ноември, три дрона са били забелязани над атомната електроцентрала "Дул" в Северна Белгия. Тя е близо до град Антверпен и се управлява от Engie. Компанията съобщи за инцидента снощи. Според представителя ѝ случилото се не е повлияло по никакъв начин на работата на централата, а властите са били информирани. Това не е първият случай, в който над Белгия са забелязани неидентифицирани дронове.

Дронове и над база с американски ядрени оръжия

Например в нощта на 1 ноември безпилотни машини са били регистрирани над военновъздушната база "Клан-Брьогел", където се съхраняват американски ядрени оръжия.

По-късно белгийският министър на отбраната Тео Франкен съобщи, че дроновете са шпионирали изтребители и боеприпаси.

Unidentified drones were spotted over Belgium’s Doel nuclear plant and near Liège Airport, Le Figaro reports. Flights were halted for nearly an hour. pic.twitter.com/YAZPHD4Ypc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

В вечерта на 4 ноември безпилотни летателни апарати отново са били забелязани в близост до същата военновъздушна база. Белгийските служби за сигурност смятат, че зад тази поредица от инциденти стои чужда държава, като Русия се счита за най-вероятния заподозрян.

На 6 ноември Белгия проведе заседание на Съвета за национална сигурност. В резултат на това беше решено да се засилят правомощията на Националния център за въздушна сигурност (NASC) в отговор на инцидентите с дроновете.

Летищата в Брюксел и Лиеж бяха принудени временно да спрат полетите миналата седмица заради неидентифицирани дронове в тяхното въздушно пространство. Подобни летателни апарати са били засечени и над пристанището в Антверпен, потвърдиха белгийските власти. След тези събития Великобритания, Франция и Германия обявиха, че спешно изпращат експерти и оборудване за отбрана в Белгия: След серия инциденти: Три водещи държави пращат екипи за борба с дронове в Белгия.