Путин подписа: От 1 януари в Русия вече окончателно депутати и висши държавни чиновници няма да отчитат пари и имоти

Руският президент Владимир Путин подписа пакет от закони, с които се отменя задължението депутати и държавни служители да публикуват ежегодни декларации за доходите и имуществото си. Вместо това ще бъде въведена т.нар. „система за постоянен автоматизиран мониторинг“.

Законът включва държавните и общинските служители, съдиите, депутатите и сенаторите, губернаторите, членовете на правителството, служителите на Пенсионния фонд, Централната банка и прокурорите в Русия.

Промените засягат федералните закони „За противодействие на корупцията“ и „За контрола върху съответствието между разходите на лицата, заемащи държавни длъжности, и други лица и техните доходи“.

Новият закон ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

"На практика елиминираме публичната информация за длъжностните лица, предоставяна в медиите. Това ни отдалечава от публичната прозрачност, от една страна, и от механизмите за борба с корупцията, от обществения интерес в самата борба с корупцията. Ако не се борим с корупцията с цялото общество, а не само с правоохранителните органи, тогава няма да има голям напредък", заяви по време на промените депутатът от Руската комунистическа партия Алексей Курини, цитиран от журналистката Фарида Рустамова.

