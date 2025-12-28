След успеха си на двойки: Пьотр Нестеров спечели и титлата на сингъл на турнира в Тунис

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. Вчера поставеният под номер 3 българин спечели титлата и на двойки заедно с представителя на домакините Адам Нагуди.

Несторов надви индиец на финала

Във финала Нестеров се наложи над поставения под номер 4 в схемата на турнира индиец Манас Дхамне с убедителното 6:1, 6:4. Това е втора титла за Пьотр Нестеров през сезона, който спечели и турнир на клей в Букурещ, който също е с награден фонд 15 000 долара.

