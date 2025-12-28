Спорт:

Илия Груев изгледа от пейката равенството на Лийдс със Съндърланд

28 декември 2025, 18:09 часа 334 прочитания 0 коментара
Илия Груев изгледа от пейката равенството на Лийдс със Съндърланд

Националът на България по футбол Илия Груев изледа от пейката равенството на неговия Лийдс като гост на Съндърланд. Двубоят от 18-ия кръг на английската Висша лига завърши при резултат 1:1. Родният халф за пореден път бе част от групата на йоркширци, но отново не се появи на терена. Неговият тим пък продължава битката си за оцеляване в елита.

Двубоят завърши 1:1 

Двубоят, който се състоя на стадион „Стейдиъм ъф Лайт“, стартира по-добре за домакините от Съндърланд, които поведоха в 28-ата минута. Гранит Джака намери отлично Симон Адингра и той с прецизен удар матира стража на Лийдс. Гостите от Йоркшир стигнаха до изравнително попадение в самото началото на второто полувреме, когато Доминик Калвърт-Люин се разписа след подаване на Брендън Аарънсън като по този начин донесе точката на своя отбор.

Класирането във Висшата лига 

След равенството Съндърланд събра 28 точки и заема седмо място във временното класиране във Висшата лига. „Черните котки“ са на 4 пункта от последната позиция даваща право на участие в Шампионска лига през следващия сезон. Лийдс пък заема 16-то място в подреждането с 20 точки в актива си – на 7 пред Уест Хем, който е последният отбор, борещ се за мястото си в елита на Англия.

ОЩЕ: Илия Груев изпревари Кирил Десподов и вече е най-скъпият български футболист

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Висша лига Лийдс Съндърланд Илия Груев
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес