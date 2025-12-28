И Бог създаде Брижит Бардо (СНИМКИ И ВИДЕО)

На 28 декември 2025 г. този свят стана по-малко красив с кончината на Брижит Бардо. Тя си тръгна и го направи елегантно. Отиде си на Международния ден на киното, точно 130 години след първата публична прожекция на братя Люмиер в Париж. Тя става актриса почти случайно и рядко се наслаждавала на професията, която я прави известна – нито през болезнените ранни години на кариерата си, нито в разгара на трудно спечелената си слава. Оттегля се от екрана на 39-годишна възраст. Така филмовата кариера на Бардо продължава само двадесет години от нейните деветдесет години.

Почина легендарната актриса Брижит Бардо

Културно явление

Макар да не беше велика или забележителна актриса, Бардо се превърна в по-значимо културно явление от много безспорни гении. Дива? Богиня? Не съвсем. Брижит Бардо, както и Мерилин Монро разбиха пиедестала, на който обикновено бяха издигани звездите от 30-те и 40-те години на миналия век. Откритата сексуалност на екранните им персонажи разрушаваше бариерите, заличавайки дистанцията, необходима за обожание, но също така засилваше обожанието на масите. Бардо настояваше за своята земна, човешка природа. Романтичната ѝ биография беше невероятно бурна, но в ретроспекция става ясно, че много връзки са се разпаднали поради нежеланието на Бриджит да играе кралица и да приеме ролята на „секс символ“. Преди всичко, най-красивата жена в Европа мечтаеше за тихо и обикновено всекидневие.

Детство

Брижит Ан-Мари Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в богато семейство в Париж. Баща ѝ, Луи Бардо, е инженер, който е работил за компанията на баща си, а майка ѝ, Ан-Мари Мюзел, произхожда от семейство на директор на застрахователна компания и прекарва времето си у дома, отглеждайки дъщерите си. Според актрисата тя и сестра ѝ са отгледани в строга среда: от тях се е очаквало да се държат добре на масата и да се обличат подходящо. А когато веднъж счупили скъпа ваза по време на игра, момичетата са били набити, а след това са се държали с тях студено, сякаш са непознати.

Брижит Бардо посещава католическо училище и започва да танцува като дете. На 14-годишна възраст постъпва в Парижката консерватория, където учи при хореографа Борис Князев. Но скоро балетът е заменен с ролята на модел, тя привлича вниманието на основателката и редакторка на списание Elle Елен Гордон-Лазарев. През март 1950 г. 15-годишната Брижит се появява на корицата на списанието, след което получава първата си покана за участие във филм.

Актьорска кариера

Брижит Бардо започва актьорската си кариера през 1952 година. Общо участва в 16 филма, които имат ограничено международно издаване. Става световноизвестна през 1957 година след участието си в противоречивия филм „И бог създаде жената“. Привлича вниманието на френските интелектуалци, като става тема за есето на Симон дьо Бовоар – „Синдромът на Лолита“, където Бардо е представена като „локомотив на женската история“ и е изградена върху екзистенциалните теми, за да я представи като първата и най-освободената жена на следвоенна Франция. По време на кариерата си в шоу-бизнеса тя участва в 47 филма, с изпълнения в няколко музикални предавания и записва над 60 песни.

Не принадлежи на никого

През годините тя се снима с Бурвил, Жан Маре, Жерар Филип, Ален Делон, Анри Видал, Жан Габен, Жан-Пиер Касел, Лино Вентура и Мишел Пиколи. Роже Вадим се опитва да обобщи способността ѝ да привлича, очарова и никога да не принадлежи на никого във филм с красноречивото заглавие „Ако Дон Жуан беше жена“ (1973). Не успява: пресата критикува филма, а публиката не го разбира. Същата година Брижит Бардо обявява оттеглянето си от киното, не желаейки да губи години в „преструвки“, самата тя използва думата в автобиографията си. Тя никога не променя решението си, въпреки че водещи режисьори и продуценти многократно се опитват да я изкушат с обещаващи роли.

Бракове и разводи

Актрисата е била официално омъжена четири пъти. Бракът ѝ с Роже Вадим е продължава от 1952 до 1956 г. Двойката се разделя, след като Бардо започва афера с Жан-Луи Трентинян на снимачната площадка на „И Бог създаде жената“. Тя живее с Трентинян две години, но връзката им е сложна, тъй като тя се среща и с музиканта Жилбер Беко. Вторият съпруг на Бриджит Бардо е Жак Шарие, с когото тя участва във филма „Бабет отива на война“. Актьорите се женят през юни 1959 г., принудени да го направят, защото Бардо е бременна. Тя няма желание за дете и няма намерение да става майка; мрази мисълта, че красивият ѝ, плосък корем ще се закръгли. Когато Никола се ражда през януари 1960 г., Бриджит изпада в депресия и прави опит за самоубийство. Отказва да кърми. Детето е отгледано от баща си, след развода им през 1962 г. Никола остава с него.

Когато момчето било на 12 години, то поискало разрешение от майка си да остане с нея по-дълго, но тя го изпратила при баща му, защото отивала на парти. Оттогава синът не общувал с Бриджит Бардо и дори опитите ѝ да възобнови връзката, когато Никола пораснал, били неуспешни – той не я кани на сватбата си. Следващият съпруг на актрисата е германският милиардер Гюнтер Сакс (бракът им продължава от 1966 до 1969 г.)

Друг живот

В живота си след киното тя преживява няколко екстравагантни романса, успява да запази независимостта си и става най-известната активистка за правата на животните в света много преди това да стане модерно. През 80-те години на миналия век тя оцелява след рак и се възстановява. Завежда множество съдебни дела, като стриктно защитава репутацията си, но и сама се оказва подсъдима. Осъждана е пет пъти само за „подбуждане към етническа омраза“: Бардо последователно продължава да се изказва срещу „ислямизацията“ на Франция и „притока на мигранти“. Поради тази причина тя се обединява с политическата династия Льо Пен и многократно открито подкрепя партията Национален фронт. В други случаи тя остро критикува Еманюел Макрон, изразява солидарност с „жълтите жилетки“ и съчувствие към Владимир Путин. В същото време тя успява да запази аполитичността си.

За животните

Първата акция на Бриджит Бардо в защита на правата на животните са снимки върху леден къс в Канада заедно с тюлени, протестирайки срещу лова им. Тя става вегетарианка и основава фондацията си през 1986 г., продавайки бижута и лични вещи. Бардо призовава французите да преустановят употребата на конското месо за ядене, обвинява китайците, че убиват мечки, тигри и носорози за афродизиаци и дарява средства за стерилизация на бездомни кучета в Унгария. През 2010 г. тя пише писмо до кралица Маргрете II на Дания, с което настоява за прекратяване на лова на делфини на Фарьорските острови. А когато френският министър на културата Фредерик Митеран добавя коридата към списъка с национално наследство през 2011 г., тя му изпраща протестно писмо.

Друг образ

В по-висш смисъл, тя несъмнено беше права: след като се преобрази от образ, който плени милиони, независимо колко се стараеше, Бриджит Бардо не можа напълно да си възвърне нито политическата, нито човешката субективност. Това обяснява решението ѝ да напусне киното, прекъсвайки връзките си с тази неувяхваща, вечно красива икона, която вече нямаше пряка връзка с нея.

Филмография

1952 - Нормандската дупка

1955 - Големите маневри

1956 - И бог създаде жената

1957 - Парижанката

1958 - Перли на лунна светлина

1958 - В случай на нещастие

1959 - Жената и куклата

1959 - Бабет отива на война

1959 - Искате ли да танцувате с мен?

1960 - Истината

1961 - Личен живот

1963 - Презрението

1964 - Папараци

1965 - Вива Мария!

1968 - Шалако

1970 - Нова в занаята

1971 - Петролотърсачките

1971 - Булевардът на рома

1973 - Дон Жуан-73

