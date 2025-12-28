Лукашенко блъснат на леда, Путин залят с червено вино: Понякога и самодръжците имат трудни моменти (ВИДЕА)

Беларуският диктатор Александър Лукашенко бе повален по време на хокеен мач и то от негов съотборник. Това стана по време на спортна среща между неговия отбор и отбора на Брестска област. На кадрите се вижда как съотборникът на Лукашенко Ярослав Чуприс го блъсва неволно докато диктаторът стои зад гърба му, след това притеснен се хвърля да го изправя на крака.

Видеото стана вирусно в руските и украинските канали. Украинците в социалните мрежи вече залагат дали играчът ще бъде обвинен в екстремизъм и тероризъм и дали ще лежи минимум двадесет години в затвор. "За малко не ликвидираха Лукашенко на леда" или "Хокеистът, който го блъсна, имаше уникалния шанс да подари на беларусите шикозен новогодишен подарък" са част от ироничните заглавия в украиноезичните телеграм канали. Впрочем в срещата е участвал и синът на Лукашенко - Николай, който секунда преди края на мача е вкарал последния гол за отбора си, с което мачът е завършил наравно 5:5.

Междувременно придворният репортер на Кремъл Павел Зарубин припомни неотдавнашната случка, за която се разчу в Москва - как Владимир Путин е бил залят с червено вино на празненство по случай юбилея на един от любимите му режисьори Никита Михалков. На 21 октомври тази година Михалков навърши 80 години и на празника му е присъствал и Путин. Стоящ зад него приятел на режисьора го залял с червено вино, а после се разсипал да се извинява и да предлага да му купи нова риза, както и да обещава, че ще спре да пие. Днес в телеграм канала си Зарубин обяви, че ще разкаже подробности за случката тази вечер по държавната телевизия "Россия" в специалното си предаване "Москва. Кремль. Путин".

