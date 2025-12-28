Българин посрещнал Лионел Меси при завръщането му на "Камп Ноу" през 2025 година

Реконструкцията на стадиона на Барселона отне повече време, отколкото беше планирано първоначално. Клубът напусна "Камп Ноу" в края на сезон 2022/23 с цел да се върне на своето емблематично игрище преди края на 2024 г. В крайна сметка ремонтните работи отнеха много повече време от очакваното, което означаваше, че каталунците трябваше да изчакат с една година повече от първоначално предвидената дата за завръщане. Най-накрая дългоочакваното завръщане се състоя на 22 ноември 2025 г., когато отборът спечели с 4:0 срещу Атлетик Билбао в Ла Лига.

Меси се завърна в Барселона, за да види реновирания "Камп Ноу"

Въпреки че "Камп Ноу" е отворен за посетители, Барселона в момента е ограничена до капацитет от малко над 45 000 места, тъй като работата по реконструкцията продължава. След завършването си "Камп Ноу" ще бъде най-големият стадион в Европа с капацитет от 105 000 места. Въпреки това, пълното запълване на капацитета на стадиона ще бъде постепенно, тъй като клубът се стреми да увеличи приходите си на фона на последните финансови затруднения. Както е известно, каталунците изпитват сериозни финансови проблеми през последните години. Именно заради тях се стигна и до раздялата с най-голямата легенда на клуба Лионел Меси, както и невъзможността да бъде привлечен обратно година по-късно.

Меси все пак се завърна на "Камп Ноу" през 2025 година... но не като играч, а за да види новия дом на любимия си клуб. А при завръщането си аржентинецът бе посрещнат от един българин. Преди месец Меси направи неочаквана среднощна визита на новия стадион на Барселона. На 10 ноември, когато стадионът все още не е отворен за посетители и търпи довършителни дейности, той сподели снимки от посещението си. Тази вечер дежурният супервайзер на стадиона е българин - Антон, който от дълго време живее в Испания. За невероятното преживяване на Антон разказва неговата позната Мариета Нейкова.

Няколко минути след полунощ Антон е посетен от човек от охраната, а това, което ще чуе, ще промени живота му завинаги. Той е информиран, че на входа е самият Лионел Меси, заедно със сънародника си Родриго де Пол, които без предварителна уговорка са дошли да видят с очите си новия стадион. Аржентинците молят някой да ги посрещне и разведе. По това време Меси е на частна визита в Барселона и е настанен в хотел, близо до стадиона.

По протокол към този момент никой няма право на достъп до стадиона и супервайзерът е длъжен да звънне на шефовете на клуба за разрешение. Когато стане дума за Лионел Меси, отговорът е ясен. Така Антон съпровожда Меси по време на престоя му на терена и прекарва около 40 минути с него, показвайки му новия дом на каталунците. Българинът остава възхитен от отношението и човещината не аржентинеца, когото описва като изключително мил, скромен, земен и добър човек. 40 минути, които ще помни цял живот!

