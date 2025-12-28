Кабинетът подаде оставка:

Най-резултатният Боксинг дей: над 60 гола в 10 мача

28 декември 2025, 19:30 часа 202 прочитания 0 коментара
Най-резултатният Боксинг дей: над 60 гола в 10 мача

Висшата лига си има традиции. Вечни дербита, големи мачове, които остават в историята, съперничества между играчите, дразги между треньорите, красиви голове и още много. Но една традиция е като подарък за феновете – Боксинг дей. Какво по-хубаво от футбол на Коледа? И то английски футбол. Е, най-големият коледен подарък, който английският футбол е правил на феновете, идва през 1963 г.

На Боксинг дей през 1963 г. са отбелязани цели 66 гола

Тогава на Боксинг дей се провеждат цели 10 срещи. Но не само изобилието от футбол носи радост на феновете. По Коледа, през 1963 г., на Боксинг дей, падат цели 66 гола! Тогава Висшата лига все още се е наричала Първа дивизия, но отборите са ни познати. 10 сблъсъка, един от които с по повече от 10 гола: Блекпул 1:5 Челси, Нотингам Форест 3:3 Шефийлд Юнайтед, Бърнли 6:1 Манчестър Юнайтед, Шефийлд Уензди 3:0 Болтън, Фулъм 10:1 Ипсуич, Уест Бром 4:4 Тотнъм, Лестър 2:0 Евертън, Уест Хям 2:8 Блекбърн, Ливърпул 6:1 Стоук Сити и Уулвърхямптън 3:3 Астън Вила.

Още: Ман Сити изпревари Юнайтед и Ливърпул: взима новата звезда на Висшата лига

На тазгодишният Боксинг дей беше отбелязан само един гол

Естествено, поражда се въпросът кой е най-малко резултатният Боксинг дей. За жалост този отговор е свързан с нарушаването на традицията. Боксинг дей съществува от 1888 г. И до тази година това беше един от най-вълнуващите дни на футболния календар. Но през 2025 г. на Боксинг дей се изигра само един мач – Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл. Срещата завърши при краен резултат 1:0 в полза на „червените дяволи“ и така последният Боксинг дей се превърна в най-тихият в историята с един единствен отбелязан гол.

Още: Лудото 8-голово шоу на Боксинг дей, което остава завинаги в историята на Висшата лига (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Висша лига Боксинг дей
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес