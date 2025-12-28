Най-резултатният Боксинг дей: над 60 гола в 10 мача

Висшата лига си има традиции. Вечни дербита, големи мачове, които остават в историята, съперничества между играчите, дразги между треньорите, красиви голове и още много. Но една традиция е като подарък за феновете – Боксинг дей. Какво по-хубаво от футбол на Коледа? И то английски футбол. Е, най-големият коледен подарък, който английският футбол е правил на феновете, идва през 1963 г.

На Боксинг дей през 1963 г. са отбелязани цели 66 гола

Тогава на Боксинг дей се провеждат цели 10 срещи. Но не само изобилието от футбол носи радост на феновете. По Коледа, през 1963 г., на Боксинг дей, падат цели 66 гола! Тогава Висшата лига все още се е наричала Първа дивизия, но отборите са ни познати. 10 сблъсъка, един от които с по повече от 10 гола: Блекпул 1:5 Челси, Нотингам Форест 3:3 Шефийлд Юнайтед, Бърнли 6:1 Манчестър Юнайтед, Шефийлд Уензди 3:0 Болтън, Фулъм 10:1 Ипсуич, Уест Бром 4:4 Тотнъм, Лестър 2:0 Евертън, Уест Хям 2:8 Блекбърн, Ливърпул 6:1 Стоук Сити и Уулвърхямптън 3:3 Астън Вила.

Още: Ман Сити изпревари Юнайтед и Ливърпул: взима новата звезда на Висшата лига

You’ve probably never seen them… but the 1963 Boxing Day results were crazy 🤯😂 pic.twitter.com/pwUipkIPrD — 101 Great Goals (@101greatgoals) December 26, 2025

На тазгодишният Боксинг дей беше отбелязан само един гол

Естествено, поражда се въпросът кой е най-малко резултатният Боксинг дей. За жалост този отговор е свързан с нарушаването на традицията. Боксинг дей съществува от 1888 г. И до тази година това беше един от най-вълнуващите дни на футболния календар. Но през 2025 г. на Боксинг дей се изигра само един мач – Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл. Срещата завърши при краен резултат 1:0 в полза на „червените дяволи“ и така последният Боксинг дей се превърна в най-тихият в историята с един единствен отбелязан гол.

Още: Лудото 8-голово шоу на Боксинг дей, което остава завинаги в историята на Висшата лига (ВИДЕО)