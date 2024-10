Обещаната от Румъния ПВО система Patriot вече е в Украйна

Системата за противовъздушна отбрана Patriot ("Пейтриът"), която Румъния обеща да предаде на Киев, пристигна в Украйна. Това заяви говорителят на румънското министерство на отбраната Константин Спину в коментар за радио „Свобода“.

Решението за прехвърляне на Patriot в Украйна беше окончателно одобрено от румънските власти миналия месец. „Потвърждаваме, че системата „Пейтриът“ е пристигнала в Украйна“, заяви Спину на 3 октомври.

❗️ The Patriot air defence system promised by Romania has already arrived in Ukraine



This was reported by a representative of the Romanian Defence Ministry, Constantin Spinu. pic.twitter.com/lvEq2BnufA