Руски източници: Украинците атакуват на много места (ВИДЕО)

Според информацията, украинските сили, разделени на бронирани групи, всяка с по 2-3 танка, са успели да организират пробив. Сега ВСУ се опитват да се консолидират на заетите позиции, а "ситуацията е трудна" за руските окупатори.

⚡️ The Ukrainian Armed Forces launched an attack near Soledar and seek to encircle Bakhmut, the Kremlin's war correspondents said.



According to them, Ukrainian forces with the support of several units and armored groups, each with 2-3 tanks, were able to organize a breakthrough.… pic.twitter.com/GIWEB89CnF