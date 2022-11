Назначен от Кремъл управител на Херсон загина при мистериозни обстоятелства

За смъртта му потвърждават и от руска страна – назначеният от Кремъл областен управител на Херсонска област Владимир Салдо направи извънредно изявление, а известният „Телеграм“ канал „Ридовка“ също посвети няколко публикации на Стремусов. Не е ясно какъв точно инцидент е отнел живота му.

Според руската версия, цитирана от държавната агенция РИА Новости, причината била "пътен инцидент". "Той загина на територията на Херсонска област, докато се движеше с кола, попаднала в катастрофа", гласи съобщението.

Според бившия зам.-министър на Украйна Антон Геращенко инцидентът, при който 45-годишният руски пълномощник е загинал, „очевидно е подготвен от ФСБ“, тъй като Стремусов се е противопоставял на отстъплението от Херсон.

„Кирил Сергеевич беше добър приятел на редакционния ни екип. Той остави съпругата и децата си. Изпращаме искрени съболезнования на семейството му“, гласи съобщението в "Ридовка" за 45-годишния пълномощник на Кремъл в Украйна.

Кирил Стремусов е роден в Голмовски, Донецка област. Израства там, а след това учи в Западноукраинския национален университет. През 2007 г. заема ръководна длъжност в Киевския комитет по рибарство. Две години по-късно подава оставка и заминава за Херсон. През 2011 г. заминава за САЩ, където прекарва 5 години. В това време пише книга и работи.

Между 2018 и 2019 г. е председател на Херсонския клон на Социалистическата партия на Украйна, а през 2021 г. става член на проруската партия "Держава".

След началото на войната става заместник-ръководител на областната администрация в Херсон - област, която беше незаконно анексирана от руския президент Владимир Путин. Освен това Стремусов многократно е заявявал, че "връщането на Херсонска област към Украйна е невъзможно", предава думите му "Ридовка".

Припомняме, че украинците организираха мащабно контранастъпление в Херсон, принудиха руснаците да се евакуират на другия бряг на река Днепър и буквално да опразнят града.

"Много ми е трудно да съобщя, че Кирил Стремусов почина днес. Той загина на територията на Херсонска област, движейки се в автомобил, който е попаднал в катастрофа", заяви Салдо в изявление в "Телеграм".

