Орбан: 800-те милиарда долара за Украйна не растат по дърветата

"800 милиарда долара не растат по дърветата." Това обяви унгарският премиер Виктор Орбан във Фейсбук днес за средствата, които Украйна се надява да получи от Европейския съюз. Сумата от 800 милиарда евро през следващите десет години за Киев ще се превърнат "в над 9 милиарда долара откуп" за Унгария, добави той.

Орбан заяви, че според Брюксел, за да предостави средствата, Унгария трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.

"Това е въпросът, по който ще бъде взето решение на 12 април. Едно е сигурно: ще кажем "не" на военните планове на Брюксел", добави Орбан.

