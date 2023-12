Орбан отново е с Путин - на тайна среща в САЩ ще убеждава да се спре помощта за Украйна

Членове на Унгарския институт по международни отношения и служители на унгарското посолство във Вашингтон ще започнат в понеделник двудневното събитие, чийто домакин ще бъде консервативният мозъчен тръст Фондация "Херитидж" (Heritage Foundation).

Още: Туск: Правителството на Орбан открито мина на страната на Русия

Първият ден включва панелни изказвания, посветени на войната в Украйна, както и теми като "Трансатлантически културни войни". Очаква се сред гостите да бъде Магор Ерней, международен директор на Центъра за основни права. Това е институтът, който организира Конференция за консервативно политическо действие в Унгария. Кели Къри, бивш посланик при предишния президент на САЩ Доналд Тръмп, заяви, че е била поканена, "но е отказала".

Според източник от Републиканската партия някои от участниците, включително членове на Конгреса, са били поканени да се присъединят към разговорите при закрити врата на следващия ден.

Срещата ще се проведе на фона на напрегнатите дебати във Вашингтон относно бъдещето на Украйна. Миналата седмица Белият дом предупреди, че без действия от страна на Конгреса парите за закупуване на още оръжия и оборудване за Киев ще свършат до края на годината. В сряда републиканците от Сената блокираха законопроекта за извънредни разходи за финансиране на войната в Украйна.

Дипломатически източник, близък до унгарското посолство, цитиран от The Guardian, заяви: "Орбан е уверен, че помощта за Украйна няма да мине в Конгреса. Ето защо той се опитва да блокира и помощта от ЕС".

Орбан е яростен критик на помощта за Украйна срещу руската инвазия. Смятан за най-близкия съюзник на Владимир Путин в рамките на ЕС през последните няколко години, той беше заснет да се усмихва и да се ръкува с руския президент преди два месеца в Пекин.

Още: Орбан е горд, че се е здрависал с Путин

Наскоро Орбан поиска членството на Украйна в Европейския съюз да бъде извадено от дневния ред на Европейския съвет през декември. "Ясно е, че предложението на Европейската комисия за присъединяване на Украйна към ЕС е необосновано и зле подготвено", твърди той и заговори дори за евентуално отлагане на членството на Киев с 10 години.

Още: Орбан: Украйна няма място в европейския дневен ред

Фондация "Херитидж" ръководи "Проект 2025" - коалиция, подготвяща следващото консервативно президентско управление, и през последните месеци беше домакин на изказвания на водещите членове на британската Консервативна партия Лиз Тръс и Иън Дънкан Смит.

Тинк-танкът също така е яростен противник на американската помощ за Украйна. Миналата година Джесика Андерсън, изпълнителен директор на лобистката дейност на тръста, публикува изявление под заглавие: "Пакетът за помощ за Украйна поставя Америка на последно място". През август Виктория Коутс, вицепрезидент на "Херитидж", написа в социалните мрежи: "Време е да се сложи край на празните чекове без дата за Украйна".

Още: Орбан с нова критика към Запада: Стратегията за Украйна е грешна, Русия няма да загуби (ВИДЕО)

Когато през април миналата година "Херитидж" отпразнува своята 50-годишнина, политическият директор на Орбан, Балаш Орбан (без роднинска връзка), беше поканен за говорител на събитието. Президентът на "Херитидж" Кевин Робъртс неколкократно похвали унгарския лидер.

През последните години Орбан се застъпва за трансатлантически крайнодесен съюз с твърда позиция срещу имиграцията, "джендър идеологията" и твърд християнски национализъм. Някои крайнодесни републиканци като Кари Лейк и Пол Госар заявиха, че биха искали да видят "унгарския модел" и в САЩ, особено що се отнася до имиграцията и семейната политика.

Още: Под натиска на Орбан: ЕС отблокира замразени пари, за да махне ветото му за Украйна

Орбан пък постоянно хвали Доналд Тръмп. По време на тазгодишната конференция CPAC, където Робъртс също участваше като оратор, той заяви, че ако Тръмп беше президент, "нямаше да има война в Украйна и Европа".

Далибор Рохач, старши научен сътрудник в мозъчния тръст "Американски институт за предприемачество" във Вашингтон, заяви, че "унгарското посолство във Вашингтон е много активно напоследък, опитвайки се да възстанови връзките с републиканците и да ги укрепи, където е уместно".

"Не е изненадващо, че "Херитидж" е мястото на тези разговори, тъй като те се различават от другите тинк-танк центрове във Вашингтон - те са по-партийни и моделът им на финансиране силно се припокрива с базата на Тръмп", добави той.

Още: Нов закон в Унгария: Влизаш в затвора, ако си чужденец и даваш пари за политика

Но според Рохач е "малко вероятно" Орбан да има някакъв лост за въздействие върху американското финансиране за Украйна.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски и Виктор Орбан се засякоха по време на встъпването в длъжност на новия аржентински президент Хавиер Милей.

Още: "Брюксел води Европа към смърт": Орбан все пак няма да вади Унгария от ЕС

Zelenskyy spoke to Viktor Orban at the inauguration of the Argentine president pic.twitter.com/WWkyaDSSPI