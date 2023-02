Подигравки към Путин заради Угледар, Русия се опира на Иран и "Окото на Саурон" (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин твърдо подкрепи руското военно министерство и си навлече сериозен присмех. Става въпрос за думите на Путин как руските морски пехотинци се бият храбро в Украйна.

"Бият се героично", настоя Путин, визирайки руските морски пехотинци при Угледар (Въгледар, Вухледар). Там 155-та елитна бригада на руската морска пехота беше буквално заличена от лицето на земята. В последната седмица имаше един куп видеа, които показаха огромното поражение, но руският военен министър Сергей Шойгу обяви на 7 февруари, че всичко при Угледар вървяло по план и добре, офанзивата се развивала успешно.

ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

Yes, the marines are working just like they should 👍



Congratulations to the 155th for their heroism. pic.twitter.com/KDMOOFhKRp — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2023

Вероятно Путин говори така, защото иска да поддържа впечатление за мащабна успешна руска офанзива в Украйна, смятат анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Възможно е обаче думите на руския диктатор да са сигнал към руското военно министерство да прати подкрепления и отново да има истинска офанзива към Угледар – от украинска страна има данни, че руснаците пак трупат войници в това направление. Само че предвид случилото се със 155-та морска бригада на руската армия, която миналата година беше сериозно ударена във военните действия и загуби доста войници, а сега при Угледар повторно се случи такова нещо, вече е пределно ясно, че новомобилизираните, които заместват убити и ранени по-опитни войници, не могат да дадат търсеното от Путин и престъпния му режим качество.

В дневния си обзор от ISW обръщат внимание и на това, че Иран помага много повече на Русия във военните действия, отколкото се смяташе досега. Американците посочват съобщение на украинското разузнаване за прихваната военна комуникация от руска страна, в която има разговор на кюрдски диалект на фарси. Освен това и пространната статия на The Guardian, в която се разказва как Иран е доставял на армията на Путин в Украйна не само дронове-камикадзе, а и дронове с по-голям обсег, които се използват за бомбардировки, а после се връщат в базата - "Мохаджер-6", "Шахед-121" и "Шахед-129". Те са били буквално контрабандно пренесени: Хакери унижиха аятолаха на Иран (ВИДЕО)

Друг акцент е и съобщението, че Русия вече има нов инструмент за цензура – автоматична система за претърсване на интернет, наречена "Окулус". Тя сканира съдържание в Интернет, включително и снимки, и видеа. "Окулус" обаче не е изцяло готов за ползване – това щяло да стане до 2025 година, но и сега може да обработва до 200 000 снимки на ден. В социалните мрежи "Окулус" беше сполучливо наречен "Окото на Саурон" - аналогия с "Властелинът на пръстените".

Развитие на военните действия в Украйна

Artillery and mortars of the 🇺🇦46th airmobile brigade destroy the enemy. pic.twitter.com/UE5mIpGWlP — Paul Jawin (@PaulJawin) February 13, 2023

The 59th Motorized Brigade shared cool footage of the application of presumably 155mm Excalibur shells in the Donetsk region. In this compilation a BM-21 Grad, 2C3 Acacia SPG, 2x a T-72B tank and a BMP-2 are destroyed. pic.twitter.com/tXM3YpCo3N — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2023

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, през изминалото денонощие що се отнася до Бахмут има удържана позиция при Парасковивка – т.е., на 4-5 километра северно от самия град. Още вчера руското военно министерство обяви, че има руска победа при Красна Хора, село до Бахмут. Говорителят на украинското командване „Изток“ Серхий Черевати отрече, но има видеокадри на войници на ЧВК Вагнер от Красна Хора, които показват, че селото не е под украински контрол – дори украински източник е убеден, че е така. При Федоривка (15 километра североизточно от Бахмут) също има боеве, но засега там украинците лесно удържат.

North of Bakhmut, an extra confirmation that Krasna Hora is lost despite Cherevaty claiming it isn't. Today new material surfaced from Wagner troops in the extreme southwest of Krasna Hora. The assault from two sides on Paraskoviivka is ongoing. https://t.co/zefb6gEk4L — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2023

Същевременно от юг, при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) изглежда украинците стабилизираха фронта, защото за изминалото денонощие нито украински, нито руски източници съобщават за боеве. В дневния си обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" посочва, че имало напредък на руснаците към Часов Яр (10 километра западно от Бахмут), както и че имало пробив при градското гробище на Бахмут от югозапад, само че няма абсолютно никакви визуални потвърждения за това и от украинска страна данните са, че боеве има, но не и руски пробив. Припомняме, че магистралата Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут е основна логистична линия за защитата на Бахмут, който вече е затворен от украинците и само техни военни части са допускани там, за да помагат за отбраната.

(КАРТА) При Угледар и Авдеевка положението е далеч по-леко – от украинска страна не е докладвано за руска атака що се отнася до Угледар, което звучи нормално предвид страшното руско поражение там. А командирът на батальонно-тактическата група "Восток" на т.нар. ДНР и бивш вътрешен министър на ДНР Александър Ходаковски съобщи, че украински удар с HIMARS е убил един от командващите офицери на "Восток", но това не било критично за командването.

@GeoConfirmed Two russian tanks are blown up near Vuhledar (Oblast Donetsk) at approx 47.765049, 37.328832. Proof made with Sentinel-2 from 26/01/2023 (https://t.co/M3oAOvMEEV) pic.twitter.com/NAbLJZtCBR — Noobieshunta (@Noobieshunta_) February 12, 2023

В Запорожието има раздвижване – руснаците са атакували село Залужниче, на 78 километра югоизточно от град Запорожие, но украинците са отбили атаката. Това изглежда е било ограничена операция, за да се подсигури допълнителното изграждане на защитни съоръжения от руските сили в окупираната от тях част на Запорожката област, конкретно района Орехов – Василовка, южно от град Запорожие. Британското министерство на отбраната вече даде оценка, че това се прави с цел защита от украинска контраатака.

A Russian tank unsuccessfully attacked Ukrainian positions. Two or three anti-tank mines stopped the tank. Another Russian tank is visible on the video. Svatove-Kreminna direction. ru video pic.twitter.com/pmF6fMWyew — Paul Jawin (@PaulJawin) February 13, 2023

(КАРТА) В Луганска област, при Кремена боевете остават все така свирепи, защото оттам руснаците може да напреднат към Лиман. Няма обаче особена промяна, а при Билохоривка (10 километра южно от Кремена), на брега на река Северски Донец, руснаците атакуват от всички посоки според губернатора на Луганска област Серхий Хайдай, но за момента украинците ги спират успешно.

ОЩЕ: В Бахмут положението за украинците е много сериозно (ВИДЕО)