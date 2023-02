ВИДЕО: Сваленият самолет на Пригожин след обстрела. КАДРИ от битката за Соледар

Самолетът беше свален преди малко повече от денонощие - той е този, от който създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин отправи призив за "дуел" към украинския президент Володимир Зеленски. Пригожин каза, че ако загуби дуела, ще отстъпи от Бахмут, а ако спечели - ще стигне до Днепър.

Новите кадри показват как самолетът е надупчен на решето. Изглежда срещу него е използвана портативна РПГ система (MANPADS). Машината е приземена успешно, но украинските профили в социалните мрежи се подиграват, че сигурно скоро от ЧВК Вагнер ще кажат, че самият Пригожин е пилотирал и е спасил самолета. Вече имаше шегички, че пилотът е бил принуден да приземи самолета, защото не е сработил катапултът.

The damaged Su-24M Which was able to land even after it got hit by MANPADS. https://t.co/DbdKNdsYUH pic.twitter.com/vg8BY1pIU7