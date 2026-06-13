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От "военна пустош" до плацдарм за атака срещу НАТО: Какво готви Русия на прага на Алианса? (ВИДЕО)

13 юни 2026, 21:56 часа 441 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
От "военна пустош" до плацдарм за атака срещу НАТО: Какво готви Русия на прага на Алианса? (ВИДЕО)

Докато европейските лидери се опитват да убедят диктатора Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна, Русия изгражда нова военна база в непосредствена близост до Финландия. Журналисти от шведската медия SVT, датската DR, норвежката NRK, естонската Delfi и финландската Yle анализираха сравнителни сателитни снимки от периода 2024–2026 г. Те показват нови казарми, дълги редици от военни превозни средства, складови хангари и разширяване на инфраструктурата на ключови места.

Според бившия финландски офицер от военното разузнаване майор (в оставка) Марко Еклунд целта е да се подготви място за десетки хиляди войници.

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Укрепване по границите с Финландия, Норвегия и балтийските държави

Най-значителното укрепване засяга границата с Финландия – очаква се размерът на руските сухопътни сили там да се увеличи от приблизително 20 000 на 80 000. Подобни дейности се наблюдават по границата с Норвегия, в балтийските държави и в Калининградска област - руския ексклав между Полша, Литва и Балтийско море, включително в Балтийск, където са струпани военни превозни средства.

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В Карелия, по-конкретно в района на Петрозаводск, Русия изгражда изцяло нова военна база, способна да приюти от 4000 до 6000 войници, с възможност за едновременно разширяване до около 15 000 души, включително поддържащи подразделения. Там се строят десетки сгради, сред които и многоетажни казарми: Новата база, откъдето Русия може да атакува НАТО: Сателитни снимки показват.

Еклунд подчертава, че Карелия преди това е била „военна пустош“ по отношение на сухопътните сили.

Освен това бе отбелязано, че Русия може да разположи стотици хиляди опитни войници от други части на страната в рамките на няколко седмици.

Шведската военна разузнавателна служба оценява, че общата численост на руските въоръжени сили възлиза на 1,5 милиона души. Скандинавските медии допълват, че ремилитаризацията на Русия включва и преструктуриране на въоръжените сили. Реформата се основава на преминаване от поддържане на по-малки бойни групи към големи дивизии, наброяващи до около 10 000 войници. Освен това бойният опит на руската армия, включително използването на дронове, представлява предизвикателство.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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