Русия започна строителството на нов военен град близо до село Новая Вилга близо до Петрозаводск, на приблизително 175 километра от финландската граница. Това съобщи финландската медийна компания Yle, която публикува сателитни снимки от строителството. За ударното изграждане на военна инфраструктура по границата с НАТО вече излезе съвместен материал на няколко медии, припомнете си ОЩЕ: По границата с НАТО: Русия довършва бази за 100 хил. войници

Според Yle, строителството е започнало през пролетта на 2026 г. На мястото вече се издигат около десет големи казармени сгради. Финландската медия твърди, че това е първият изцяло нов военен град, построен в този район от десетилетия. Преди това Петрозаводск е модернизирал предимно съществуващи военни съоръжения.

За гарнизона са планирани над 50 съоръжения, включително казарми, жилищни сгради и спортни съоръжения. Военният експерт Марко Еклунд смята, че новият руски военен град може да приюти мотострелкова бригада или основните сили на мотострелкова дивизия, наброяващи между 4000 и 6000 войници. Включвайки и спомагателните части, той изчислява, че общият брой на личния състав в региона може да достигне 15 000 души. Тези сили ще бъдат част от 44-ти армейски корпус, който Русия сформира в Република Карелия през 2024 г.

Yle съобщава също, че Русия продължава да модернизира съществуващия гарнизон "Рибка" близо до Петрозаводск, където сателитни снимки показват увеличение на броя на военните машини. Освен това в града се планира нов гарнизон за железопътна бригада.