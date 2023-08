Папата към младите хора: Не губете смелостта си да мечтаете

"Възприемете културата на грижа и я разпространявайте. Станете шампиони на братството. Изправете се срещу предизвикателствата на живота, като се оставите да бъдете напътствани от Бог и от добри съветници", написа Франциск. ОЩЕ: Папата благослови секса: Най-хубавото нещо, което Бог е дал на човека

Dear young people, never lose your courage to dream big and to live life completely! Adopt the culture of care and spread it. Become champions of fraternity. Face life’s challenges by letting yourselves be guided by God and by good counsellors. #YouthDay