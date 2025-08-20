Войната в Украйна:

Пиян и без книжка: Шофьор се вряза в къща

20 август 2025, 17:00 часа 365 прочитания 0 коментара
Пътнотранспортно произшествие е станало в хърватското населено място Сухополе, съобщи хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал във вторник вечерта, около 22:15 часа и е е причинен от 31-годишен шофьор с 1,92 промила алкохол в кръвта.

Освен че е бил под значително алкохолно въздействие, той е седнал зад волана, въпреки че шофьорската му книжка е била отнета предварително, а е управлявал автомобил с изтекъл регистрационен талон, съобщиха от полицията.

Докато шофирал по улица „Степан Радич“, 31-годишен мъж загубил контрол над превозното си средство при приближаване към Т-образно кръстовище поради превишена скорост и употреба на алкохол. Той излязъл от пътя, пресякъл алеята и тротоара, а предната част на колата първо се ударила в тухлената ограда, а след това в задната стена на къщата. Силата на удара накарала колата да отскочи, да се завърти и накрая да спре в двора. ОЩЕ: Поредна тежка катастрофа с ТИР: Ето какво показа дрегерът

