По-състоятелните руснаци с всички сили се опитват да напуснат Русия, според анализатори

Скептицизмът по отношение на войната е особено силен сред руския бизнес елит и олигарсите, сочи докладът. Заявленията за миграция показват, че 15 000 руски милионери (в щатски долари) търсят начини да напуснат страната.

Сред мотивите им са както личен протест срещу руската инвазия, така и намерението да избегнат финансовото въздействие на санкциите, наложени на Русия, казват анализатори.

Исканията за миграция идват на фона на информацията, че в Държавната дума на Русия обмислят приемането на закон за въвеждане на 20-годишни присъди за хора, които критикуват режима.

„Ако тази миграция продължи, тя вероятно ще изостри дългосрочните щети, причинени от войната на руската икономика“, твърдят експерти.

