Почина принцеса Ира фон Фюрстенберг (СНИМКИ)

Синът на принцесата разказа, че преди няколко дни майка му случайно се подхлъзнала, паднала и си счупила ребрата. В следствие на това е засегнат белия й дроб. Разболява се от пневмония и тя си отива.

Princess Ira von Fürstenberg, one of the most famous aristocrats in Europe, died in Italy at the age of 84, - Bild



The princess's son said that a few days ago his mother accidentally slipped, fell and broke her ribs, which hit her lung. Pneumonia set in, and she passed away. pic.twitter.com/Qj8FZS2sFj