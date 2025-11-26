Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg

През октомври се е състоял телефонен разговор между съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. По време на разговора Уиткоф е дал съвет как Русия най-добре да представи своите предложения за „мирно споразумение“ на Доналд Тръмп. Това разкрива агенция Bloomberg, като публикува и разпечатка на разговора им. Изданието отбелязва, че Уиткоф и Ушаков са разговаряли по телефона на 14 октомври малко повече от пет минути. По време на разговора специалният пратеник на Тръмп е заявил, че „дълбоко уважава Путин“.

Уиткоф добави още, че е казал на американския президент Доналд Тръмп, че вярва, че Русия винаги е искала мирно споразумение. Специалният пратеник на Тръмп също така посъветвал Путин да се обади на Доналд Тръмп преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. „Зеленски идва в Белия дом в петък. Ще отида на тази среща, защото ме искат там, но мисля, че ако е възможно, трябва да поговорим с вашия шеф преди тази петъчна среща“, цитира изданието Уиткоф.

Специалният пратеник на Тръмп също препоръчал на Ушаков да предаде на Путин, че е поздравил американския президент за мирното споразумение за Газа по време на разговора си с Тръмп. Той добави, че Путин трябва да каже, че Русия го подкрепя и че уважава американския президент като човек на мира. Прави впечатление, че телефонният разговор между Тръмп и Путин всъщност се е състоял на 16 октомври, тоест два дни след разговора между Уиткоф и Ушаков.

Отбелязва се, че след разговора с Путин, Тръмп е изразил желание да се срещне с него в Будапеща, въпреки че преди това многократно е критикувал ръководителя на Кремъл. Посочва се още, че по време на разговора Уиткоф и Ушаков са обсъдили потенциални условия на „мирно споразумение“ между Русия и Украйна, които след това са били уточнени в американския „мирен план“, първоначално състоящ се от 28 точки. „Ще ви кажа, знам какво е необходимо, за да се постигне мирно споразумение. Донецк и може би размяна на територии някъде. Но казвам, че вместо подобни приказки, нека говорим с по-голяма надежда, защото мисля, че ще постигнем споразумение. Президентът (Тръмп – бел. ред.) ще ми даде много свобода и власт, за да постигна споразумение“, казал Уиткоф на Ушаков.

Bloomberg разкрива, че първият вариант на мирния план е писан от Русия

Освен това изданието публикува разговор между съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков и Кирил Дмитриев, който е икономически съветник на Путин. Отбелязва се, че разговорът им се е състоял още преди преговорите между Уиткоф и Ушаков, на 29 октомври. Те са обсъдили подготовката на руска версия на мирния план, който впоследствие е бил предложен на специалния пратеник на Тръмп.

„Струва ми се, че този документ, ние просто ще го изготвим уж в съответствие с нашата позиция, и аз просто неофициално ще заявя, че всичко това е неофициално. И нека го направят, сякаш е тяхно. Не мисля, че ще приемат точно нашата версия, но поне нещо възможно най-близко“, казал Дмитриев на Ушаков. Bloomberg публикува и разпечатка на разговора между двамата.

Тръмп отново праща Уиткоф в Русия

По-рано тази вечер Тръмп написа в социалната мрежа TruthSocial, че Стив Уиткоф ще пътува до Москва, за да представи „мирен план“ на руския диктатор Владимир Путин. Той добави, че началникът на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна. Тръмп също не изключи едновременна среща със Зеленски и Путин, но това може да се случи, когато споразумението вече е в заключителната си фаза.

Нещо повече – според източници на WSJ, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са започнали да пишат първия проект на плана, яхнали вълната от успех след споразумението между Израел и Хамас. Работата е продължила един месец, според източници, като Уиткоф и Кушнер са разчитали на информация, получена от вътрешен човек в Кремъл. Добавено е, че специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, който има дългогодишни отношения със зетя на Тръмп – Кушнер, е допринесъл значително за разработването на този план.

