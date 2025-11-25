Войната в Украйна:

Защо поскъпва паркирането и има ли друго решение? Говори Стефан Спасов от “Спаси София” (ВИДЕО)

25 ноември 2025, 19:30 часа 150 прочитания 0 коментара

Мисля, че като човек, който е все още народен представител, е по-добре да бъде загрижен за градовете, общинските съвети и кметовете, които неговата партия управлява в момента.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" общинският съветник от "Спаси София", Стефан Спасов, коментирайки решението на Делян Пеевски да отнесе темата с по-скъпата синя и зелена зона към съда. По думите на Спасов не е само Пеевски, който се възползва от ситуацията, тъй като това се прави от отделни хора, за да трупат политически дивиденти.

Аз не видях маса от хора да протестират срещу синята и зелената зона - имаше няколко локални протеста. Ние сме напълно наясно, че всяка една реформа е реформа, за да промени начина, по който ние обитаваме града. Не го правим, защото е лесно, а го правим, защото трябва. Вярвам, че няма нито един район на София, където има въведена синя или зелена зона на почасово платено паркиране и жителите на тази зона да искат да бъде премахната, заяви Спасов. По думите му облекчението, което зоната за платено паркиране налага, е абсолютно безспорно. 

Според Стефан Спасов зелената зона ще се разшири на три стъпки, като последно ще влезе разширението към Студентски град, а в центъра ще се освободят много места. Фокусът върху това решение е свързан с пространствения проблем в центъра на града, посочи още общинският съветник.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Паркиране Интервю София Студио Actualno Стефан Спасов
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес