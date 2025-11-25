Защо поскъпва паркирането и има ли друго решение? Говори Стефан Спасов от “Спаси София” (ВИДЕО)

Мисля, че като човек, който е все още народен представител, е по-добре да бъде загрижен за градовете, общинските съвети и кметовете, които неговата партия управлява в момента.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" общинският съветник от "Спаси София", Стефан Спасов, коментирайки решението на Делян Пеевски да отнесе темата с по-скъпата синя и зелена зона към съда. По думите на Спасов не е само Пеевски, който се възползва от ситуацията, тъй като това се прави от отделни хора, за да трупат политически дивиденти.

Аз не видях маса от хора да протестират срещу синята и зелената зона - имаше няколко локални протеста. Ние сме напълно наясно, че всяка една реформа е реформа, за да промени начина, по който ние обитаваме града. Не го правим, защото е лесно, а го правим, защото трябва. Вярвам, че няма нито един район на София, където има въведена синя или зелена зона на почасово платено паркиране и жителите на тази зона да искат да бъде премахната, заяви Спасов. По думите му облекчението, което зоната за платено паркиране налага, е абсолютно безспорно.

Според Стефан Спасов зелената зона ще се разшири на три стъпки, като последно ще влезе разширението към Студентски град, а в центъра ще се освободят много места. Фокусът върху това решение е свързан с пространствения проблем в центъра на града, посочи още общинският съветник.

